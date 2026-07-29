Entre dioses, monstruos y tempestades: ¿por qué “La Odisea” sigue hablando de nosotros?

- Me dedico especialmente al platonismo tardío, y allí la figura de Odiseo fue interpretada como una imagen del alma. Los neoplatónicos hablan del alma como un ser anfibio, que vive entre dos mundos y busca reencontrarse consigo misma. En ese contexto aparecen símbolos muy importantes, como el mar, entendido como lo informe, frente a la búsqueda de una forma propia. En Odiseo el viaje implica una transformación personal. Regresa siendo otro, después de haber aprendido de sus errores. Homero lo caracteriza como polymetis, es decir, extremadamente astuto y sagaz. Hasta podría decir ladino. En cierto modo, son cosas que en el buen sentido podríamos decir de los argentinos, ¿no? Esa inteligencia incluso puede volverse engaño. Basta recordar cómo obtiene las armas de Aquiles que correspondían a Áyax. Por eso creo que el viaje no es solamente un castigo impuesto por Poseidón a causa de Polifemo. Es, sobre todo, un camino de aprendizaje. Homero parece decirnos que los seres humanos somos capaces de reparar nuestros errores, aunque ese proceso demande tiempo. Nadie vuelve siendo el mismo después de un viaje.