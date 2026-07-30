Festival de cine: ¿Willem Dafoe en Tucumán? La sorpresa de “The Souffler”

La agenda de hoy

SALA ORESTES CAVIGLIA (Ente Cultural de la Provincia, San Martín 251, subsuelo): desde las 16 se proyectará dentro de la Competencia Argentina el filme “Gombrowicz o la inmadurez”, en el que el documentalista Nicolas Valentini irrumpe en la fiesta del Congreso Internacional de Witold Gombrowicz y entrevista a los participantes en tono humorístico y absurdo; a partir de las 18 y en la Competencia Latinoamericana, “Teléfono Público” (foto), filme mexicano de Moïs Roditi que transcurre cuando un terremoto impide las comunicaciones por celular y la población debe recurrir a las cabinas callejeras para comunicarse con sus seres queridos; desde las 20, y como parte de la disputa nacional de largometrajes, “Escritor”, de Paula de Luque, sobre la investigación periodística de Rodolfo Walsh que dio lugar a su libro “Operación Masacre”; y a partir de las 22, dentro de la grilla del certamen latinoamericano, “Extranjera”, de Puerto Rico y dirigida por Michelle Malley Campos, con el relato de una mujer que viaja a Taiwán para huir de una posible implicación en el escándalo de corrupción de su padre, donde se reencuentra con su distanciada madre.