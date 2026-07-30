Festival de cine: ¿Willem Dafoe en Tucumán? La sorpresa de “The Souffler”

Gastón Solnicki no sabe exactamente con qué se quedó el público después de ver “The Souffleur”. Pero hubo algo que sí pudo anticipar: que muchos saldrían confundidos. La película, dirigida por él y que participa del 21° Festival Tucumán Cine, no busca ordenar todas sus piezas ni ofrecer respuestas claras. Fue construida sin un guión cerrado, a partir de un hotel antiguo, sus trabajadores, materiales de archivo y un proceso que terminó de tomar forma en el montaje.
Anoche, antes de la proyección oficial, el director conversó con LA GACETA sobre el origen del filme su forma de trabajar, el encuentro con Willem Dafoe y el lugar que todavía tienen las películas que se animan a incomodar al espectador.
Solnicki explicó que “The Souffleur” es la tercera película de una “trilogía vienesa improbable” que fue tomando forma de manera natural. En sus trabajos, el guión no funciona como una estructura cerrada desde el comienzo: la historia termina de escribirse durante el montaje.
La película sigue al personaje de Lucius Glantz (Defoe), un veterano director de hotel en Viena que lucha por salvar su hotel del plan de un agente inmobiliario. Este último, un inversor argentino, quiere demolerlo.
“El hotel termina siendo una excusa, un pretexto para hacer la película, para encontrar los recursos, los personajes y la estructura”, explicó. Con el tiempo, ese espacio abrió un universo marcado por sus trabajadores, el archivo y la fragilidad de un mundo que está a punto de desaparecer.
La película también se construyó alrededor del actor de “Platoon”, “La última tentación de Cristo”, “Spiderman”, “El Faro”, entre otras. Según contó Solnicki, el actor rechazó una versión más desarrollada en papel porque quería trabajar con la espontaneidad que caracteriza a sus películas.
“El personaje de Willem tiene mucho de él”, señaló. Su voz en off y varios textos personales terminaron de tomar forma durante el montaje. Para el director, Dafoe tiene la capacidad de convertir notas y experiencias propias en algo “antiguo y universal”.
Solnicki también aparece frente a cámara como el empresario que busca comprar el hotel. La decisión surgió por impulso del propio Dafoe, aunque no facilitó un rodaje que se hizo en poco tiempo y con varias dificultades.
“Viendo retrospectivamente, no facilitó para nada la realización de la película”, admitió.
El título juega con la fragilidad del soufflé, pero también con la figura del apuntador teatral. “Me interesaba la fragilidad de este plato, como la fragilidad del cine, del mundo, de un edificio que amenaza con caer”, explicó.
Para Solnicki, las películas personales y “hechas a mano” tienen hoy un valor especial. “Sin duda es un acto de resistencia, un acto de fe”, sostuvo. Frente a un consumo cada vez más rápido, le interesa un cine que desafíe al espectador y lo obligue a preguntarse qué está viendo.
También habló sobre la situación del cine argentino. Sus películas nunca recibieron apoyo del Incaa, aunque aseguró que sí intentó acceder a ese financiamiento. Según explicó, por su propia naturaleza, sus proyectos no lograron encajar en las formas de apoyo del Instituto. Aun así, lamentó el debilitamiento del organismo, de los festivales y de otras estructuras que sostenían la actividad.
“Es una situación triste”, dijo, sobre todo por los jóvenes que intentan comenzar a filmar. Durante su paso por Tucumán, participó de un conversatorio en la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la UNT, donde se encontró con estudiantes, docentes y realizadores del NOA. Esa experiencia, contó, volvió a mostrarle la importancia de que existan espacios por fuera de Buenos Aires. “Es muy importante, más que nunca, que estos festivales existan y se mantenga vivo el fuego del cine”, afirmó.
La agenda de hoy
SALA ORESTES CAVIGLIA (Ente Cultural de la Provincia, San Martín 251, subsuelo): desde las 16 se proyectará dentro de la Competencia Argentina el filme “Gombrowicz o la inmadurez”, en el que el documentalista Nicolas Valentini irrumpe en la fiesta del Congreso Internacional de Witold Gombrowicz y entrevista a los participantes en tono humorístico y absurdo; a partir de las 18 y en la Competencia Latinoamericana, “Teléfono Público” (foto), filme mexicano de Moïs Roditi que transcurre cuando un terremoto impide las comunicaciones por celular y la población debe recurrir a las cabinas callejeras para comunicarse con sus seres queridos; desde las 20, y como parte de la disputa nacional de largometrajes, “Escritor”, de Paula de Luque, sobre la investigación periodística de Rodolfo Walsh que dio lugar a su libro “Operación Masacre”; y a partir de las 22, dentro de la grilla del certamen latinoamericano, “Extranjera”, de Puerto Rico y dirigida por Michelle Malley Campos, con el relato de una mujer que viaja a Taiwán para huir de una posible implicación en el escándalo de corrupción de su padre, donde se reencuentra con su distanciada madre.
TEATRO MUNICIPAL ROSITA ÁVILA (Las Puedras 1.550): desde las 18, en la Competencia Latinoamericana se proyectará el documental peruano “Uyariy”, en el cual el director Javier Corcuera sigue a artistas de los Andes que recorren con su música la región de Puno y su memoria histórica tras los levantamientos populares de 2023; y desde las 22 se verá “Muña muña”, filmado en El Mollar (ver “Una historia...”), en el mismo segmento. A partir de las 20, fuera del certamen y como película invitada, habrá una función especial de la comedia romántica “Nada entre los dos”, protagonizada por Natalia Oreiro y Gael García Bernal, con la presencia de su director Juan Taratuto (en este caso, la entrada es gratuita).
SALA HYNES O’CONNOR (San Martín 251, planta baja): desde las 18 seguirá el ciclo Cine del NOA con “Qué perforado está mi valle”, documental del tucumano Gastón Bejas. A las 20 será el turno de la serie especial “Latinoamérica es indigena”, con el filme “Husek”, en el cual la directora Daniela Seggiaro aborda -desde la ficción- un conflicto territorial de comunidades indígenas del Gran Chaco frente a un proyecto estatal de urbanización. Y a las 22 empieza el capítulo 2 de la premiada serie “TafÍ Viejo: verdor sin tiempo”. En todos los casos, las actividades son gratuitas.
FACULTAD DE ARTES DE AGUILARES (San Martín 275): desde las 14, Salvador Roldán dictará la capacitación “Cine en tus manos: taller intensivo de realización y montaje móvil”.
CITÁ ABASTO DE CULTURA (La Madrid 1.457): desde las 18, masterclass gratis con Juan Taratuto sobre “La comedia y todo lo demás”, con la moderación de José Villafañe.
BANDA DEL RÍO SALÍ: en la plaza temática Paseo del Azúcar (avenida San Martín, al lado del puente Lucas Córdoba), desde las 19 se realizará la intervención artística “Cuerpos en llamas: cuando se apaga el ingenio, el cuerpo resiste” Espectáculo multimedia de danza y audiovisual que conmemora los 60 años del cierre de ingenios en Tucumán. Incluye la proyección de fragmentos de “Camino hacia la muerte del viejo Reales”, de Gerardo Vallejo. Participan la cátedra Técnica de la Danza Contemporánea II, de la Facultad de Artes de la UNT y bailarines de la Compañía de Danza Contemporánea de Tucumán, que dirige Luciano Cejas.