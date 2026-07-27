Juan Taratuto brindará una masterclass gratuita en el Tucumán Cine

Sinopsis

Guillermo y Mechi se conocen durante un viaje laboral organizado por la empresa en la que trabajan. Ambos están casados y llevan vidas que ya no los representan. Él vive atrapado en un matrimonio rutinario bajo la influencia de un suegro que parece decidir por él. Ella enfrenta un empleo que no la identifica, un esposo lleno de proyectos fallidos y una hija con la que mantiene una relación distante.