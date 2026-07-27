Juan Taratuto brindará una masterclass gratuita en el Tucumán Cine

El reconocido director y guionista Juan Taratuto será protagonista de una doble jornada abierta al público tucumano con una masterclass y la proyección de su más reciente película, «Nada entre los dos», en dos espacios culturales de la ciudad. Ambas actividades serán libres y gratuitas.
Masterclass: "La comedia y todo lo demás"
La primera cita será a las 18h, con la masterclass «La comedia y todo lo demás», donde Taratuto compartirá su experiencia en la creación audiovisual, el desarrollo de historias y los desafíos del cine contemporáneo.La actividad será moderada por José Villafañe y se realizará en CiTá Abasto de Cultura (Lamadrid 1457)
Proyección especial de Nada entre los dos
Más tarde, a las 20:00, el público podrá disfrutar de una función especial de «Nada entre los dos», con la presencia de su director, quien dialogará con los asistentes tras la proyección.
La película se exhibirá en el Teatro Rosita Ávila (Las Piedras 1500), también con entrada libre y gratuita.
Sinopsis
Guillermo y Mechi se conocen durante un viaje laboral organizado por la empresa en la que trabajan. Ambos están casados y llevan vidas que ya no los representan. Él vive atrapado en un matrimonio rutinario bajo la influencia de un suegro que parece decidir por él. Ella enfrenta un empleo que no la identifica, un esposo lleno de proyectos fallidos y una hija con la que mantiene una relación distante.
Una madrugada, un encuentro casual en la playa, entre risas y copas, da lugar a una conexión inesperada que cambiará la mirada de ambos sobre sus propias vidas.
Nada entre los dos es la más reciente película de Juan Taratuto, una coproducción entre Argentina y Uruguay que combina romance, comedia y drama. Está protagonizada por Gael García Bernal y Natalia Oreiro, quienes comparten pantalla por primera vez.
Cronograma
Jueves 30 de julio
18:00 – Masterclass «La comedia y todo lo demás», con Juan Taratuto. Modera: José Villafañe. Lugar: CiTá Abasto de Cultura. Entrada libre y gratuita.
20:00 – Proyección de «Nada entre los dos», con la presencia de su director, Juan Taratuto. Lugar: Teatro Rosita Ávila. Entrada libre y gratuita.