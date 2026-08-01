El fenómeno "lurking": por qué los usuarios que solo miran redes sin participar son los más inteligentes

Durante mucho tiempo, esta actitud se atribuyó a una falta de compromiso, pero en realidad esos usuarios prefieren el consumo silencioso sin entrar en polémicas ni en comentar absolutamente nada. Sus opiniones quedan en la mente y no se materializan poniendo una respuesta en X o un comentario en YouTube en un video. Pero para la ciencia, según un informe de Xataka, esta gente que solo mira sin participar son en realidad los más inteligentes y han recibido el nombre de “lurking” (del inglés to lurk, que significa 'acechar' o 'estar al acecho').