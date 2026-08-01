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El fenómeno "lurking": por qué los usuarios que solo miran redes sin participar son los más inteligentes

Un tercio de los usuarios publica menos que antes. La presión social, la privacidad y el agotamiento digital explican el retiro tecnológico.

SIN INTERACTUAR. Aunque no generen actividad, hay cuentas en redes sociales que son utilizadas por los usuarios para informarse.
SIN INTERACTUAR. Aunque no generen actividad, hay cuentas en redes sociales que son utilizadas por los usuarios para informarse.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un tercio de los usuarios de redes sociales actualmente elige el "lurking" o consumo silencioso por presión social, privacidad y agotamiento digital, según recientes estudios.
  • Investigaciones muestran que la Generación Z es la que menos publica a diario. El exceso de estímulos y el temor a polemizar impulsan esta desconexión interactiva activa.
  • Especialistas consideran este hábito como una estrategia eficiente y sana de consumo informativo, marcando un cambio duradero hacia plataformas menos participativas.
Resumen generado con IA

Actualmente es común ver perfiles en las redes sociales sin publicaciones, ni ningún tipo de interacción, con una fecha de origen que data de hace tiempo. No son precisamente usuarios “muertos” sino que solo están mirando. En un artículo reciente, la BBC ha confirmado la tendencia: un tercio de los usuarios publica menos que antes, con un descenso especialmente pronunciado entre los menores de 30.

Durante mucho tiempo, esta actitud se atribuyó a una falta de compromiso, pero en realidad esos usuarios prefieren el consumo silencioso sin entrar en polémicas ni en comentar absolutamente nada. Sus opiniones quedan en la mente y no se materializan poniendo una respuesta en X o un comentario en YouTube en un video. Pero para la ciencia, según un informe de Xataka, esta gente que solo mira sin participar son en realidad los más inteligentes y han recibido el nombre de “lurking” (del inglés to lurk, que significa 'acechar' o 'estar al acecho').

Según el estudio de “Frontier in Psychology” los mecanismos psicológicos detrás de este retiro tecnológico tiene factores críticos según la publicación: ver las vidas de los demás genera una presión que inhibe las ganas que podemos tener de compartir nuestra propia vida o nuestras inquietudes; la preocupación por la privacidad, ya que una publicación puede ser fácilmente malinterpretada sin que exista contexto y exponerse a una polémica innecesaria; y la presión de generar una interacción social en la caja de comentarios de las diferentes plataformas es algo que puede agotar las reservas de energía.

Hay un exceso de estímulos interactivos que provoca que el cerebro no pueda procesar más. El descenso en el uso público de las redes es ya evidente. Según un informe de Morning Consult, un 28% de los estadounidenses publica menos que hace un año, frente a un 21% que lo hace más. Entre la Generación Z (1997 y 2012), apenas un 18% admite postear a diario.

Consumo sano

Los investigadores sostienen que para muchos, es una cuestión de eficiencia. Según un trabajo de Computers in Human Behavior, las motivaciones para consumir contenido como ver un tutorial en YouTube o leer un hilo en X son totalmente distintas a las de participar. 

El usuario lee comentarios que ayuden a contextualizar una noticia sin necesidad de entrar en ninguna discusión. Algo así como ponerse al día de todas las noticias que le puede rodear, pero sin necesidad de teclear una sola palabra.

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