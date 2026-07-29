La inesperada frase de Horacio Pagani que sorprendió a Rocío Marengo en Bendita TV

Resumen para apurados
- Horacio Pagani descolocó a Rocío Marengo en Bendita TV (El Nueve) al afirmar entre risas que hasta "una mala conductora se luce" gracias a la producción del programa.
- Ocurrió cuando Marengo reemplazaba a Edith Hermida. Tras el elogio a la producción, el periodista lanzó la frase y Marengo respondió con humor sin generar conflictos.
- El divertido cruce se viralizó rápidamente en redes sociales, consolidando el clima distendido del ciclo y descartando cualquier tipo de tensión interna entre el equipo.
Lo que empezó como un reconocimiento al trabajo del equipo de Bendita TV (El Nueve) terminó en un incómodo, aunque divertido, intercambio entre Horacio Pagani y Rocío Marengo. El periodista deportivo sorprendió con una frase dirigida a la conductora del ciclo, quien reemplaza a Edith Hermida durante sus vacaciones, y generó una reacción inmediata en el estudio.
Todo comenzó cuando Pagani decidió destacar públicamente el trabajo de la producción del ciclo. “Este programa es el mejor, tiene a la mejor producción y camarógrafos de la televisión”, afirmó el periodista, en un elogio que fue bien recibido por todos los presentes.
Sin embargo, inmediatamente después lanzó una frase que cambió por completo el clima del estudio: “Una mala conductora acá se luce”.
Marengo no dejó pasar la frase y respondió de inmediato, apelando al humor. “¡Ay, chicos, sáquenle el micrófono, por favor!”, lanzó entre risas, dando inicio a un intercambio que se extendió durante varios minutos.
Al advertir que sus palabras podían interpretarse como una crítica directa, Pagani intentó bajar la tensión. Sin embargo, la conductora siguió el juego y retrucó con ironía: “No, la verdad es un disgusto. Te tenía como mi preferido del panel”.
La respuesta provocó nuevas carcajadas entre los integrantes del ciclo y terminó de convertir el episodio en uno de los momentos más comentados de la emisión.
Lo que podría haber derivado en un momento incómodo quedó rápidamente resuelto gracias al tono distendido de ambos protagonistas.
Durante el resto del programa, Marengo volvió a hacer referencia al comentario de Pagani en clave de humor y los demás panelistas también se sumaron a las bromas. Fuera del aire, ambos posaron juntos para las redes sociales en una actitud relajada, confirmando que el intercambio no dejó conflictos.