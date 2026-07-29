La inesperada frase de Horacio Pagani que sorprendió a Rocío Marengo en Bendita TV

Lo que empezó como un reconocimiento al trabajo del equipo de Bendita TV (El Nueve) terminó en un incómodo, aunque divertido, intercambio entre Horacio Pagani y Rocío Marengo. El periodista deportivo sorprendió con una frase dirigida a la conductora del ciclo, quien reemplaza a Edith Hermida durante sus vacaciones, y generó una reacción inmediata en el estudio.