El desgaste del cuidador de enfermos crónicos: cuando el que asiste se convierte en el segundo paciente

En el ámbito de la salud se suele decir que el Alzheimer es una enfermedad que genera dos pacientes: la persona diagnosticada y su cuidador principal. Como la demanda de atención crece de forma constante a lo largo de los años, el cuidador va relegando su propia vida, su salud, su trabajo y sus relaciones, hasta que su propia reserva biológica y emocional se agota.