El desgaste del cuidador de enfermos crónicos: cuando el que asiste se convierte en el segundo paciente

Resumen para apurados
- Cuidadores de enfermos crónicos sufren actualmente un agotamiento extremo por la exigencia constante de atención, convirtiéndose en un segundo paciente silencioso.
- Ocurre al postergar la vida personal, laboral y social, generando irritabilidad y aislamiento. Comprender la enfermedad y pedir ayuda familiar atenúa este colapso.
- Priorizar la salud del cuidador es indispensable para la sostenibilidad del tratamiento; si el asistente colapsa, todo el sistema de soporte del paciente se derrumba.
En el ámbito de la salud se suele decir que el Alzheimer es una enfermedad que genera dos pacientes: la persona diagnosticada y su cuidador principal. Como la demanda de atención crece de forma constante a lo largo de los años, el cuidador va relegando su propia vida, su salud, su trabajo y sus relaciones, hasta que su propia reserva biológica y emocional se agota.
El estado de esa persona que cuida de un familiar con una enfermedad crónica y progresiva como también lo son el Parkinson, Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) o Esclerosis Múltiple (EM), lleva al agotamiento profundo, tanto físico como emocional y mental. Esta parte de las afecciones está más visibilizada en la actualidad.
Antes se lo callaba o ocultaba por culpa o por mandato social. La mayoría de las personas asocian las enfermedades únicamente con el paciente diagnosticado, pero en la mayoría hay un “segundo enfermo silencioso”, cuya salud se está deteriorando de forma medible.
La narrativa actual demuestra que el sacrificio ciego es biológicamente insostenible y clínicamente contraproducente. Cuidar la salud del cuidador no es un egoísmo; es una necesidad médica para sostener al sistema y al propio diagnosticado. Es el mismo entorno (amigos, otros familiares, médicos) los que deben actuar como alarmas antes de que el cuidador colapse.
Algunos indicios
El sentido del deber o la culpa suelen camuflar y, en consecuencia, retrasar el reconocimiento del síndrome del cuidador quemado que debe comprender que pedir ayuda no es un signo de debilidad ni de falta de afecto. La irritabilidad o los arranques de ira injustificados son indicios emocionales que deben contrarrestarse.
Una opción son los centros de día para el paciente que recibirá estimulación cognitiva guiada durante algunas horas de la semana, o contratar cuidadores formados. Para cubrir turnos específicos, se necesita que otros miembros de la familia asuman tareas concretas.
Otras actitudes que indican la presencia del síndrome son: el aislamiento de amigos y redes de apoyo, abandono de hobbies, actividades recreativas, problemas en el entorno familiar directo, desatención, olvidos frecuentes, sensación de "niebla mental" y dificultad para tomar decisiones cotidianas.
Información confiable también es fundamental. El cuidador tiene que conocer la biología de la enfermedad. Eso reducirá la frustración frente a situaciones de agresividad, las preguntas repetitivas o la desorientación que son síntomas de la desconexión neuronal y no actos deliberados. Eso se puede lograr al participar en grupos de apoyo de cuidadores que comparten experiencias.
En conclusión: Si el cuidador colapsa, el sistema de soporte del paciente se desarma por completo.