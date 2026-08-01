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Festival Tucumán Cine: la agenda de hoy
Festival Tucumán Cine: la agenda de hoy
Hace 3 Hs

SALA ORESTES CAVIGLIA (San Martín 251, subsuelo): se desarrollará la Competencia Argentina a las 18, con “The Souffleur”, de Gastón Solnicki y con Willem Dafoe y Lilly Lindner como protagonistas de la historia del gerente de un icónico hotel en Viena, que decide salvar el lugar cuando descubre que el edificio ha sido vendido a un desarrollador inmobiliario argentino que va a demolerlo y rediseñarlo. A las 20 será el turno de la Competencia Latinoamericana con la película uruguaya “Perros” (foto), dirigida por Gerardo Minutti y sobre el enfrentamiento entre las familias Saldaña y Pernas (de dos estratos sociales distintos) ante la desaparición de una valiosa mascota, con las actuaciones de Néstor Guzzini, Marcelo Subiotto y MarÍa Elena Pérez . A las 22 cerrará la grilla nuevamente con el certamen argentino “Hijo mayor”, en la que Cecilia Kang sigue a una joven coreana-argentina, que navega por las contradicciones de su identidad e intenta encontrar su lugar en el mundo en un entorno de inmigrantes, con Kim Chang Sung y Suh Sang Bin.

CLUB ALL BOYS (San Lorenzo 1.208): desde las 18 habrá música en vivo, cine documental y la competencia de Videoclips Tucumanos, con entrada libre y gratuita. Actuará la banda porteña de skate punk Massacre, con 40 años de trayectoria y creadora de discos emblemáticos. Por Tucumán participarán Maze 2K, La Ruth y La Llorona y Jardín de Dragones. Se verá el documental “Guardianes: sonidos ancestrales”, dirigido por Sebastián Carreras y Leonardo Gallone y se proyectarán las producciones seleccionadas que pujan por el premio de este segmento, cuyos responsables tendrán una tutoría cerrada especial por la mañana con Lautaro Espósito, en el Estudio La Vecindad.

SALA HYNES O’CONNOR (San Martín 251, planta baja): A las 14 se realizará un encuentro cerrado en el marco de la Competencia WIP NOA, que ya tiene a sus proyectos seleccionados. Luego habrá dos funciones especiales con entrada gratis. A las 20 se proyectará el filme “Alberdi en el espejo”, con la presencia de su director Fabian Soberón. A las 20 se emitirá el cuarto capítulo de la serie “TafÍ Viejo: verdor sin tiempo”.

CASA DE LA CULTURA DE YERBA BUENA (Las Higueritas 1.851): a las 21 se proyectará la película “Un cabo suelto”, dirigida por Daniel Hendler y protagonizada por el tucumano Sergio Negro Prina, sobre un policía que huye a Uruguay perseguido por sus pares.

CASA MUSEO DE LA CIUDAD (Salta 532): de 9 a 12.30 y de 15 a 18, se realizará la actividad especial “Recordar y re-imaginar: jornada de memoria audiovisual”. Se trata de una propuesta dedicada a la preservación y puesta en valor de películas familiares en formatos 8 mm, Super 8 y 16 mm. Por la mañana se realizará una clínica de diagnóstico y acondicionamiento de rollos y a la tarde, la proyección abierta al público con los materiales procesados. La participación es gratuita, con inscripción previa en el link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV_eJP-YAzDT47OHcXJGV8OSf2kKYh1f0uPfXatVjltnJSdQ/viewform.

CHARLA CON ACTORES: a las 15, en la sala Orestes Caviglia, Marina Bellati protagonizará el encuentro “Detrás del personaje”. A las 18, en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) habrá otra propuesta similar, con la presencia de los tucumanos Liliana Juárez, Camila Pláate y Sergio Prina. En ambas actividades, la moderación estará a cargo de Gabriel Argiró, bajo la consigna de que “a través de diálogos cercanas, sumergirse en las trayectorias, emociones y procesos de artistas que comparten su recorrido, sus vínculos con los territorios que habitan y las historias que eligen contar”.


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