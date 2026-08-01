Festival Tucumán Cine: la agenda de hoy

SALA ORESTES CAVIGLIA (San Martín 251, subsuelo): se desarrollará la Competencia Argentina a las 18, con “The Souffleur”, de Gastón Solnicki y con Willem Dafoe y Lilly Lindner como protagonistas de la historia del gerente de un icónico hotel en Viena, que decide salvar el lugar cuando descubre que el edificio ha sido vendido a un desarrollador inmobiliario argentino que va a demolerlo y rediseñarlo. A las 20 será el turno de la Competencia Latinoamericana con la película uruguaya “Perros” (foto), dirigida por Gerardo Minutti y sobre el enfrentamiento entre las familias Saldaña y Pernas (de dos estratos sociales distintos) ante la desaparición de una valiosa mascota, con las actuaciones de Néstor Guzzini, Marcelo Subiotto y MarÍa Elena Pérez . A las 22 cerrará la grilla nuevamente con el certamen argentino “Hijo mayor”, en la que Cecilia Kang sigue a una joven coreana-argentina, que navega por las contradicciones de su identidad e intenta encontrar su lugar en el mundo en un entorno de inmigrantes, con Kim Chang Sung y Suh Sang Bin.