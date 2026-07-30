Cinzia Francischiello quedó eliminada de Gran Hermano tras el accidente que sufrió

A través de un comunicado oficial, el reality informó: “Comunicado oficial: en la mañana de hoy, Cinzia sufrió una caída en su habitación. Fue atendida rápidamente y trasladada a una clínica cercana. Tras realizarle los estudios pertinentes se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días. Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia”.