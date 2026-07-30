Cinzia Francischiello quedó eliminada de Gran Hermano tras el accidente que sufrió
La participante venezolana debió ser hospitalizada de urgencia luego de un accidente ocurrido dentro de la casa. La producción confirmó que sufrió una lesión en las vértebras y anunció oficialmente que no podrá continuar en el reality.
Resumen para apurados
- La participante Cinzia Francischiello quedó eliminada este jueves de Gran Hermano (Telefe) tras sufrir una caída en la casa que le provocó una lesión en las vértebras.
- El accidente ocurrió el 30 de julio mientras bailaba en la habitación. Perdió el equilibrio, tropezó y se golpeó con la cama, siendo trasladada de urgencia a una clínica.
- La producción confirmó que debido al reposo médico obligado por la lesión, la concursante no podrá reingresar al reality, quedando fuera de la competencia definitivamente.
La producción de Gran Hermano (Telefe) confirmó este jueves que Cinzia Francischiello quedó oficialmente fuera de la competencia luego de la brutal caída que sufrió dentro de la casa, un accidente que obligó a su traslado de urgencia a una clínica y que derivó en su salida definitiva del reality.
El incidente ocurrió este 30 de julio, mientras la participante venezolana bailaba en la habitación de las mujeres junto a Sol Abraham. En un momento, intentó caminar hacia atrás, perdió el equilibrio y se trastabilló.
Al caer, se golpeó por debajo del cuello con la punta de la cama y se la pudo escuchar gritar de dolor durante algunos minutos.
El comunicado oficial de Gran Hermano
Horas más tarde, la producción de Gran Hermano Generación Dorada confirmó que los estudios médicos detectaron una lesión que le impedirá continuar en el juego.
A través de un comunicado oficial, el reality informó: “Comunicado oficial: en la mañana de hoy, Cinzia sufrió una caída en su habitación. Fue atendida rápidamente y trasladada a una clínica cercana. Tras realizarle los estudios pertinentes se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días. Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia”.
De esta manera, la participante quedó oficialmente eliminada del certamen por motivos de salud.