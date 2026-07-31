SociedadActualidad

Qué hacer en Tucumán este fin de semana: el cronograma completo de las ferias en la capital

Artesanos, emprendedores, gastronomía y productos regionales formarán parte de la propuesta organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en distintos parques y espacios de la ciudad durante el sábado 1 y el domingo 2 de agosto.

Qué hacer en Tucumán este fin de semana: el cronograma completo de las ferias en la capital
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizará ferias de artesanos y gastronomía este 1 y 2 de agosto en varios parques de la capital para ofrecer opciones recreativas.
  • Organizados por la Dirección de Relaciones Institucionales, los eventos funcionarán en los parques El Provincial, Avellaneda y 9 de Julio, además del barrio Manantial Sur.
  • La iniciativa busca impulsar la economía local de emprendedores y gastronómicos, ofreciendo un espacio de encuentro y paseo de fin de semana para vecinos y turistas.
Resumen generado con IA

El primer fin de semana de agosto, las ferias organizadas por la Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán volverán a desplegarse en distintos puntos de la capital. 

Las propuestas incluirán artesanías, gastronomía, emprendedores y productos regionales, con actividades distribuidas entre los parques El Provincial, Avellaneda y 9 de Julio, además del barrio Manantial Sur.

Parque El Provincial

En el predio ubicado en avenida Roca y Chacabuco funcionará la Feria de Artesanos el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, de 16 a 23.

Por su parte, la Feria Gourmet abrirá el sábado 1 de agosto, de 17 a 00, y el domingo 2 de agosto, de 16 a 00, en la intersección de avenida Roca y 9 de Julio.

Parque Avellaneda

El Paseo Gastronómico recibirá al público sobre calle Asunción el sábado 1 de agosto, de 17 a 00, y el domingo 2 de agosto, de 16 a 00.

Además, la Feria de Emprendedores se instalará sobre avenida Mate de Luna y la caminería central durante ambas jornadas, de 16 a 23.

Parque 9 de Julio

La Feria Parque 9 de Julio se realizará únicamente el domingo 2 de agosto, de 16 a 22, sobre avenida Soldati al 300.

Barrio Manantial Sur

En el complejo de las 2.500 Viviendas funcionará la Feria Manantial Sur el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, de 12 a 21, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.

De esta manera, vecinos y visitantes tendrán distintas alternativas para recorrer durante el fin de semana, con propuestas comerciales, gastronómicas y artesanales distribuidas en distintos sectores de la ciudad.

Temas TucumánSan Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán
1

“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica
2

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
3

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Té de ruda: el Minsiterio de Salud de Tucumán informó quiénes deberian evitar su consumo
4

Té de ruda: el Minsiterio de Salud de Tucumán informó quiénes deberian evitar su consumo

Chahla presentó su plan para reordenar el transporte en Tucumán: “Queremos que la gente vuelva a tomar el colectivo”
5

Chahla presentó su plan para reordenar el transporte en Tucumán: “Queremos que la gente vuelva a tomar el colectivo”

Ranking notas premium
Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?
1

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
2

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho
3

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho
4

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU
5

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU

Más Noticias
Té de ruda: el Minsiterio de Salud de Tucumán informó quiénes deberian evitar su consumo

Té de ruda: el Minsiterio de Salud de Tucumán informó quiénes deberian evitar su consumo

Cómo hacer para evitar las llamadas spam en Android: el ajuste oculto para frenarlas en dos segundos

Cómo hacer para evitar las llamadas spam en Android: el ajuste oculto para frenarlas en dos segundos

Rusherking habló de éxito y legado en Tucumán: “Mi mayor logro es poder mantener a mi familia”

Rusherking habló de éxito y legado en Tucumán: “Mi mayor logro es poder mantener a mi familia”

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Feriado de agosto 2026: qué se conmemora, cuándo es el próximo fin de semana largo y cuánto se cobra si se trabaja

Feriado de agosto 2026: qué se conmemora, cuándo es el próximo fin de semana largo y cuánto se cobra si se trabaja

Una densa niebla cubrió el amanecer en la ciudad y hay cuatro vuelos demorados

Una densa niebla cubrió el amanecer en la ciudad y hay cuatro vuelos demorados

El edificio donde ocurrió la explosión: sin certificado de final de obra y sin fecha para volver a ser habitado

El edificio donde ocurrió la explosión: sin certificado de final de obra y sin fecha para volver a ser habitado

El legado de Gustavo Scrocchi perdura en la ciencia argentina

El legado de Gustavo Scrocchi perdura en la ciencia argentina

Comentarios