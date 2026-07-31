Qué hacer en Tucumán este fin de semana: el cronograma completo de las ferias en la capital
Artesanos, emprendedores, gastronomía y productos regionales formarán parte de la propuesta organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en distintos parques y espacios de la ciudad durante el sábado 1 y el domingo 2 de agosto.
Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizará ferias de artesanos y gastronomía este 1 y 2 de agosto en varios parques de la capital para ofrecer opciones recreativas.
- Organizados por la Dirección de Relaciones Institucionales, los eventos funcionarán en los parques El Provincial, Avellaneda y 9 de Julio, además del barrio Manantial Sur.
- La iniciativa busca impulsar la economía local de emprendedores y gastronómicos, ofreciendo un espacio de encuentro y paseo de fin de semana para vecinos y turistas.
El primer fin de semana de agosto, las ferias organizadas por la Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán volverán a desplegarse en distintos puntos de la capital.
Las propuestas incluirán artesanías, gastronomía, emprendedores y productos regionales, con actividades distribuidas entre los parques El Provincial, Avellaneda y 9 de Julio, además del barrio Manantial Sur.
Parque El Provincial
En el predio ubicado en avenida Roca y Chacabuco funcionará la Feria de Artesanos el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, de 16 a 23.
Por su parte, la Feria Gourmet abrirá el sábado 1 de agosto, de 17 a 00, y el domingo 2 de agosto, de 16 a 00, en la intersección de avenida Roca y 9 de Julio.
Parque Avellaneda
El Paseo Gastronómico recibirá al público sobre calle Asunción el sábado 1 de agosto, de 17 a 00, y el domingo 2 de agosto, de 16 a 00.
Además, la Feria de Emprendedores se instalará sobre avenida Mate de Luna y la caminería central durante ambas jornadas, de 16 a 23.
Parque 9 de Julio
La Feria Parque 9 de Julio se realizará únicamente el domingo 2 de agosto, de 16 a 22, sobre avenida Soldati al 300.
Barrio Manantial Sur
En el complejo de las 2.500 Viviendas funcionará la Feria Manantial Sur el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, de 12 a 21, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
De esta manera, vecinos y visitantes tendrán distintas alternativas para recorrer durante el fin de semana, con propuestas comerciales, gastronómicas y artesanales distribuidas en distintos sectores de la ciudad.