Espacio Incaa: el romance entre Gael García Bernal y Natalia Oreiro

Guillermo y Mechi trabajan en la misma empresa multinacional de alimentos en Buenos Aires, aunque se conocen realmente en un viaje laboral a México para una reunión corporativa de emergencia por una intoxicación en sus productos, que se desarrolla en un resort de alta calidad. Una alarma de terremoto los sorprende y el susto los lleva hasta la playa, donde descubren quién es el otro y que la atracción puede ser instantánea.
Los ejecutivos tienen sus propias familias, pero cada uno atraviesa su crisis de pareja y se conectan inesperadamente de forma sentimental, en un romance marcado por sus pasados y presentes privados. Esa realidad los confronta con sus propios deseos y los transforma de maneras más profundas de lo que creían posible, en una íntima historia de amor explora el deseo, la elección y el frágil equilibrio entre la libertad personal y las expectativas sociales.
Esta es la historia que desarrolla “Nada entre los dos” (foto), la comedia romántica argentina-uruguaya dirigida por Juan Taratuto (el mismo de “No sos vos, soy yo”, “Un novio para mi mujer”, “Papeles en el viento” y, “Me casé con un boludo”), quien escribió el guión junto a Matías Scartascini, y protagonizada por Gael García Bernal y Natalia Oreiro, con Guillermina Fabbiani Comba, Pía Watson y Peto Menahem en el elenco. La película se proyectará entre hoy y el sábado, desde las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251).