Espacio Incaa: el romance entre Gael García Bernal y Natalia Oreiro

Esta es la historia que desarrolla “Nada entre los dos” (foto), la comedia romántica argentina-uruguaya dirigida por Juan Taratuto (el mismo de “No sos vos, soy yo”, “Un novio para mi mujer”, “Papeles en el viento” y, “Me casé con un boludo”), quien escribió el guión junto a Matías Scartascini, y protagonizada por Gael García Bernal y Natalia Oreiro, con Guillermina Fabbiani Comba, Pía Watson y Peto Menahem en el elenco. La película se proyectará entre hoy y el sábado, desde las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251).