"El mapa de los ahelos": la miniserie española de Netflix que convierte el duelo en una conmovedora historia de amor

Una miniserie de Netflix que apuesta por las emociones

Con una puesta en escena cuidada y un tono íntimo, "El mapa de los anhelos" aborda temas como la salud mental, el duelo, la identidad y las segundas oportunidades. Su combinación de romance y drama, junto con una narrativa centrada en la reconstrucción personal, la posiciona como una de las apuestas más destacadas del año dentro del catálogo de Netflix para quienes buscan historias emotivas y personajes atravesados por desafíos profundamente humanos.