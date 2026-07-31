Las cinco definiciones clave rumbo a las elecciones de 2027 en Tucumán

Resumen para apurados
- La Junta Electoral de Tucumán confirmó el cronograma para las elecciones del 9 de mayo de 2027, fijando los plazos de participación para los partidos políticos.
- El organismo oficial definió fechas límite clave que regulan la presentación de candidatos, acoples y alianzas partidarias necesarias para competir en los comicios.
- Estas definiciones marcan el inicio formal del armado político en la provincia y darán certidumbre a las estrategias electorales de las distintas fuerzas.
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