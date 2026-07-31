Política

Las cinco definiciones clave rumbo a las elecciones de 2027 en Tucumán

La Junta confirmó el cronograma con miras al 9 de mayo, y los partidos ya conocen los plazos para poder participar. Partidos, acoples y candidaturas.

ELECCIONES EN TUCUMÁN / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA
ELECCIONES EN TUCUMÁN / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Junta Electoral de Tucumán confirmó el cronograma para las elecciones del 9 de mayo de 2027, fijando los plazos de participación para los partidos políticos.
  • El organismo oficial definió fechas límite clave que regulan la presentación de candidatos, acoples y alianzas partidarias necesarias para competir en los comicios.
  • Estas definiciones marcan el inicio formal del armado político en la provincia y darán certidumbre a las estrategias electorales de las distintas fuerzas.
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