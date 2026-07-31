Seguridad

A 20 años del crimen de “Betty”: cómo se descubrió que las ex novicias fueron las autoras del homicidio

El equipo que conducía la fiscal Adriana Giannoni tomó una serie de medidas polémicas para dar con las autoras. Las quejas del histórico defensor de las condenadas.

EL LUGAR. Para la Justicia, Ángela Beatriz Argañaraz fue asesinada en un departamento del edificio ubicado en Catamarca primera cuadra.
EL LUGAR. Para la Justicia, Ángela Beatriz Argañaraz fue asesinada en un departamento del edificio ubicado en Catamarca primera cuadra.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • A 20 años del homicidio de Betty Argañaraz en Tucumán, se recuerda cómo la fiscalía de Adriana Giannoni descubrió que dos ex novicias fueron las autoras del crimen.
  • La investigación judicial determinó que el asesinato ocurrió en un departamento céntrico. El equipo fiscal aplicó medidas polémicas cuestionadas por la defensa.
  • El caso marcó un hito policial y judicial en Tucumán por la complejidad de la investigación y la condena a ex novicias, manteniendo relevancia a dos décadas.
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