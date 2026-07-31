A 20 años del crimen de “Betty”: cómo se descubrió que las ex novicias fueron las autoras del homicidio

Resumen para apurados
- A 20 años del homicidio de Betty Argañaraz en Tucumán, se recuerda cómo la fiscalía de Adriana Giannoni descubrió que dos ex novicias fueron las autoras del crimen.
- La investigación judicial determinó que el asesinato ocurrió en un departamento céntrico. El equipo fiscal aplicó medidas polémicas cuestionadas por la defensa.
- El caso marcó un hito policial y judicial en Tucumán por la complejidad de la investigación y la condena a ex novicias, manteniendo relevancia a dos décadas.
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