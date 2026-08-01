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El whisky más austral del mundo envejeció tres años en la Antártida y ahora se exporta al mundo

La Alazana, de Chubut, lanzará una edición limitada en la colección "The Eight Continents". El 60% de su producción se exporta.

El whisky más austral del mundo envejeció tres años en la Antártida y ahora se exporta al mundo
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La destilería chubutense La Alazana lanzará a fin de año un whisky exclusivo añejado durante tres años en la Antártida, como parte de una colección internacional de lujo.
  • Trasladadas en el rompehielos Irízar, las barricas concentraron sabores únicos por el clima extremo. La pyme exporta el 60% de su producción de malta desde Patagonia.
  • Con solo 300 sets globales, este hito posiciona a la destilería argentina en el mercado de ultra lujo internacional y proyecta el crecimiento del whisky de malta austral.
Resumen generado con IA

La Alazana, la empresa fundada por Lila Tognetti y Néstor Serenelli en Chubut, ya tiene todo listo para seguir haciendo historia. El matrimonio barilochense creó la destilería de whisky más austral del mundo. El 60% de su producción se exporta y este año lanzará una edición limitada que marcará otro hito mundial en el rubro: la selección fue elaborada a partir de barricas que pasaron tres años en la Antártida.

La presentación oficial se realizará en el último trimestre del año en Inglaterra dentro de una colección internacional denominada “The Eight Continents”. La “Serie de los 8 Continentes” es un proyecto global ultra-exclusivo diseñado por el empresario de bebidas Daniel Monk y su firma Cask World.

El concepto central es reunir en un mueble artesanal de lujo una colección limitada de ocho whiskies single malt. La particularidad es que cada uno de ellos fue envejecido en un continente diferente, para demostrar el impacto real del clima y la geografía en la maduración del alcohol. El de Alazana representará a la Antártida, lógicamente. Parte de esa producción también llegará al mercado argentino bajo el nombre Isla Marambio.

Diferencia

"Cuando llevamos las barricas no sabíamos qué iba a pasar. Lo que encontramos fue que muchos compuestos frutales y florales que normalmente se pierden durante el añejamiento quedaron concentrados", explicó Tognetti al portal web Iprofesional. Para trasladar los barriles de madera fue necesario embarcarlos en el rompehielos ARA Almirante Irízar durante una campaña que demandó alrededor de 45 días de navegación.

Después de tres años en el continente blanco, las barricas regresaron a la Patagonia y dieron origen a una nueva partida. La colección completa constará de solo 300 sets numerados dirigidos a coleccionistas privados de altísimo nivel.

La historia

La compañía produce entre 18.000 y 20.000 botellas anuales de whisky single malt. Tognetti y Serenelli, arribaron hace ya más de 20 años a la zona de Las Golondrinas, donde compraron la chacra en la que siguen haciendo realidad sus proyectos. "Nos gustaba mucho a los dos. Cuando encontramos este lugar vimos que tenía todas las condiciones que necesitábamos para hacer un whisky de malta de calidad. El agua, el clima de añejamiento y las características para cultivar cebada", explicó Serenelli.

Tras varias capacitaciones internacionales y mucho trabajo, en la actualidad La Alazana controla prácticamente toda la cadena productiva. La destilería funciona en un predio de tres hectáreas en Chubut, mientras que la cebada se cultiva en distintos campos de la región. 

La destilería trabaja para aumentar la edad promedio de sus productos. En el presente comercializa whiskies con más de 10 años de añejamiento y cuenta con barricas que ya han alcanzado los 15 años. Los destinos del producto son Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Francia y Costa Rica.

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