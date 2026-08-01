El whisky más austral del mundo envejeció tres años en la Antártida y ahora se exporta al mundo

La historia

La compañía produce entre 18.000 y 20.000 botellas anuales de whisky single malt. Tognetti y Serenelli, arribaron hace ya más de 20 años a la zona de Las Golondrinas, donde compraron la chacra en la que siguen haciendo realidad sus proyectos. "Nos gustaba mucho a los dos. Cuando encontramos este lugar vimos que tenía todas las condiciones que necesitábamos para hacer un whisky de malta de calidad. El agua, el clima de añejamiento y las características para cultivar cebada", explicó Serenelli.