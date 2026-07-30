Pompeyo Audivert: “La cultura atraviesa un momento delicado y crítico”

- Es un honor para mí participar de este evento de la Universidad Nacional de Tucumán en un momento tan delicado y crítico para la cultura, que está siendo desmantelada, siendo un lugar donde se genera pensamiento, deseo. Se vuelve peligrosa para el poder, que es tan cerrado sobre sí mismo, que es tan poco conectivo. Lo mío es un aporte a ese impulso cultural que Tucumán tiene, tuvo y supongo que va a seguir teniendo en la cultura argentina. Recuerdo que cuando era chico había una escuela de arte muy potente, de la que mi abuelo (NdelaR: reconocido grabadista que se llamaba igual) era parte. La provincia siempre fue un foco artístico de gran potencia y lo sigue siendo. Por ejemplo, el teatro independiente es de los más importantes del país. En estos tiempos debemos abroquelarnos y generar frentes de gestación cultural. Estar todo el tiempo enfocando producciones, novedades, conectándonos entre nosotros, saliendo de ese aislamiento en el que a veces los artistas también estamos... Estamos cerrados puertas adentro de nuestros propios proyectos o laboratorios, pero hay que conectar más nuestros haceres, nuestros saberes y estar más unidos, más conectados.