Las enseñanzas no aprendidas de Favaloro

La gran ironía -o la gran tragedia- es cómo la historia argentina insiste en su bucle cíclico. Hoy, al revisar las demandas que hacía la Fundación Favaloro en aquel frío invierno del año 2000, los titulares suenan escalofriantemente actuales: hospitales desabastecidos, obras sociales al borde del colapso, el talento profesional emigrando porque la patria devora a sus hijos, y un Estado que oscila eternamente entre la ineficiencia y la indiferencia. La pregunta que debería incomodarnos no es qué hizo Favaloro aquel 29 de julio, sino qué hacemos nosotros cada vez que un profesional, un maestro, un investigador o un médico abnegado choca contra la pared de la desidia estatal y el cinismo colectivo.