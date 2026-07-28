Gerónimo Vargas Aignasse defendió el desdoblamiento electoral y aseguró que Jaldo “va a ganar de punta a punta”
Resumen para apurados
- En Tucumán, el legislador Vargas Aignasse defendió la decisión del gobernador Jaldo de convocar comicios provinciales el 9 de mayo de 2027 para evaluar propuestas locales.
- Ante las críticas opositoras, la medida mantiene el calendario habitual. El peronismo negó temor a un impacto nacional, respaldado por su triunfo del 51% obtenido en 2025.
- El oficialismo busca mantener la unidad del PJ y proyecta ganar la provincia en 2027, confiando en recuperar intendencias clave como Yerba Buena y Concepción.
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse salió a defender la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de convocar a elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027 y cuestionó las críticas surgidas desde distintos sectores de la oposición. Según afirmó en diálogo con LA GACETA, el desdoblamiento respecto de los comicios nacionales busca que los tucumanos puedan evaluar “con objetividad” las propuestas locales.
“Lo que se ha hecho es mantener el cronograma de dos convocatorias en años anteriores. No se han hecho modificaciones sustanciales, siempre buscando mayo o junio como fechas tentativas”, explicó Vargas Aignasse, quien consideró que la fecha elegida “no debería llamar la atención de nadie”.
Para el legislador, separar las elecciones provinciales de las nacionales permite evitar que ambas campañas se mezclen y que los electores puedan diferenciar las propuestas. “La gente realmente puede evaluar con objetividad lo que es una elección provincial y lo que es una elección nacional”, sostuvo.
En ese sentido, apuntó contra quienes cuestionaron la decisión del Poder Ejecutivo provincial. “Los que se oponen están buscando algún renglón en los medios o algún micrófono para marcar una posición, pero no tiene lógica plantear una contradicción desde ese lugar”.
“Los que tienen miedo son ellos”
Uno de los principales argumentos de la oposición es que el desdoblamiento podría beneficiar al oficialismo al evitar el posible arrastre de votos de una elección nacional hacia los comicios provinciales. Ante esa postura, Vargas Aignasse negó que exista temor por parte del peronismo tucumano.
“En las elecciones del 26 de octubre de 2025 sacamos el 51% de los votos sin acople, sin ninguna cuestión local. No entiendo que sostengan que podemos tener miedo o que esto se hace porque hay miedo a perder”, expresó.
Y agregó: “Los que tienen miedo son los que están ventilando por todos los medios que el gobernador no podría ser candidato”.
El legislador también se refirió a los cuestionamientos jurídicos sobre una eventual nueva postulación de Jaldo y afirmó que carecen de sustento. “Es absurdo sostener que un gobernador que ha sido una sola vez elegido para ser gobernador no pueda volver a hacerlo porque el artículo 90 de la Constitución es absolutamente claro”, indicó.
En esa línea, sostuvo que quienes plantean esa posibilidad buscan debilitar al oficialismo. “Esto es una tentativa de proscripción realmente lamentable, cuando la misma Constitución le exigió al gobernador, siendo vicegobernador, subrogar al gobernador Juan Manzur cuando pidió licencia”, señaló.
Vargas Aignasse fue más allá y aseguró que la oposición teme el resultado electoral. “Tienen miedo de que Jaldo sea candidato porque les va a ganar de punta a punta en la provincia de Tucumán”, afirmó.
Además, planteó que el oficialismo tiene posibilidades de recuperar municipios actualmente gobernados por la oposición. “Es muy posible que con la imagen y la gestión de Jaldo ganemos, recuperemos Yerba Buena y también Concepción”, sostuvo.
El respaldo a Chahla y la definición de candidaturas
Durante la entrevista, el legislador también opinó sobre la situación de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, quien todavía no confirmó si buscará la reelección. “Creo que la intendenta maneja sus tiempos y hay que respetarla. Para mí es la mejor candidata que podemos llevar a la intendencia de San Miguel de Tucumán”, afirmó.
El dirigente oficialista destacó la gestión de Chahla y señaló que asumió en un contexto complejo. “Recibió una ciudad destruida, con muchos problemas de infraestructura, endeudamiento y una situación institucional complicada. Ha tenido que reformular el municipio”, sostuvo.
Aunque reconoció que la intendenta aún debe definir su futuro político, expresó su expectativa de que finalmente decida competir. “Tengo la confianza y la esperanza de que Rossana en pocos días lo anuncie como corresponde, en el marco de los tiempos que ella tiene derecho a manejar”, manifestó.
Sobre su propio futuro electoral, Vargas Aignasse indicó que todavía no definió qué rol ocupará, ya que no puede renovar su banca como legislador. “Tenemos uno de los espacios más importantes de San Miguel de Tucumán y seguimos construyendo. Vamos a tomar decisiones cuando llegue el momento oportuno”, explicó.
Pedido de unidad dentro del peronismo
Por último, el legislador se refirió a la posibilidad de que Juan Manzur compita por fuera del Partido Justicialista o impulse una interna dentro del espacio. “Espero que haya acuerdo y unidad. Es lo que nos conviene a todos”, afirmó. Sin embargo, reconoció que, si no hay consenso, existen mecanismos electorales para definir las candidaturas.
Como antecedente, mencionó la elección de José Alperovich en 2019, cuando el ex gobernador compitió por fuera del PJ. “Venía con una gran imagen, con estructura y recursos, e hizo una elección muy por debajo de lo esperado. Enfrentar al justicialismo con su estructura y su militancia desde afuera siempre es muy difícil”, recordó.
Finalmente, Vargas Aignasse insistió en que el oficialismo llegará unido a los comicios de mayo de 2027. “Espero que haya unidad. Y si no, tendremos que enfrentarnos el 9 de mayo como corresponde: nosotros por adentro del PJ con nuestra fórmula de Osvaldo, Miguel (Acevedo) y seguramente Rossana también”, concluyó