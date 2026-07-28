Gerónimo Vargas Aignasse defendió el desdoblamiento electoral y aseguró que Jaldo “va a ganar de punta a punta”

El respaldo a Chahla y la definición de candidaturas

Durante la entrevista, el legislador también opinó sobre la situación de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, quien todavía no confirmó si buscará la reelección. “Creo que la intendenta maneja sus tiempos y hay que respetarla. Para mí es la mejor candidata que podemos llevar a la intendencia de San Miguel de Tucumán”, afirmó.