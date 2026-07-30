Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo: estrenan una película rodada en Tucumán

Luego de una larga espera de ocho meses, por fin se estrena hoy “Muña muña” en la provincia donde se filmó. La película escrita y dirigida por Paula Morel Kristof y protagonizada por Liliana Juárez, Sergio Prina y Vincent Joel Degelcke, participa de la Competencia Latinoamericana en el Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo, y se la proyectará esta noche a las 22 en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550); mañana tendrá dos funciones: a las 17 en Surf de El Mollar (Cruz del Sur y Menhires), localidad donde se rodaron muchas de sus escenas, y a la 22 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251). Desde la próxima semana, estará en la cartelera de los Cines del Solar (avenida Aconquija 1.336, Yerba Buena).
Nominada a los Premios Sur en la categoría de Mejor Ópera Prima, el guion sigue a Olga, una enfermera de 60 años que vive en los Valles Calchaquíes. Mientras ayuda a su hijo Rubén a conseguir dinero para irse a estudiar al extranjero, conoce a un turista francés más joven que ella, con quien comienza un vínculo. La inminente soledad y la reciente relación de amor le despiertan contradicciones y preguntas acerca de su propio deseo postergado. En el elenco figuran también Ana Carina Estrada, Sophie Tirouflet, Fernando Solórzano, Máximo Duilio Rossaroli, Eleonora Cohen Imach, Cynthia Avellaneda y Tulio Billone, entre otros.
“El filme nace principalmente de una búsqueda por encontrar mi lugar dentro del cine. En los últimos años, me di cuenta que quería trabajar en algo que me apasione: seguir mi deseo -describe la directora-. Pero este propósito conlleva grandes dificultades. La primera es que el deseo no es tan fácil de descifrar; es esquivo y difuso. Por el momento, creo que es más bien el motor inagotable que me llevó a escribir, que me llevó a pensar que puedo hacerlo y a darme cuenta del disfrute en ese viaje”.
El entorno elegido tiene lugar con el sitio frecuente de vacaciones de la infancia de Morel Kristof. “Mi abuela materna vivía ahí; decidió construirse una casa al pie de la montaña, en su Tucumán natal, y vivir de manera rústica y austera. Siempre voy a admirar su dulzura y su tenacidad. Ahí aprendí y aprecié las costumbres del lugar, conocí y me hice amiga de su gente. Siempre quise hacer una película en ese pueblo. Esta historia surgió entre imágenes y recuerdos en un valle verde, en medio de la aridez, con ese microclima que me vio cada verano. Ella me ofreció esa atmósfera, su lugar en el mundo, que ahora es el escenario de mi primera realización”, describe.
Largo plazo
“‘Muña muña’ marca el fortalecimiento de un proyecto audiovisual que mira hacia Tucumán a largo plazo. Paula y su productora Oreja Le Burro está desarrollando un segundo largometraje, ‘Chicle globo’, con el deseo de volver a filmar en una provincia que tiene potencial como escenario natural y como territorio de producción cinematográfica”, plantea la productora Magdalena Rodríguez.