Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo: estrenan una película rodada en Tucumán

Luego de una larga espera de ocho meses, por fin se estrena hoy “Muña muña” en la provincia donde se filmó. La película escrita y dirigida por Paula Morel Kristof y protagonizada por Liliana Juárez, Sergio Prina y Vincent Joel Degelcke, participa de la Competencia Latinoamericana en el Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo, y se la proyectará esta noche a las 22 en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550); mañana tendrá dos funciones: a las 17 en Surf de El Mollar (Cruz del Sur y Menhires), localidad donde se rodaron muchas de sus escenas, y a la 22 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251). Desde la próxima semana, estará en la cartelera de los Cines del Solar (avenida Aconquija 1.336, Yerba Buena).