En 100 días, cuatro eventos inusuales sacudieron las Cataratas del Iguazú

Tras notificarse el siniestro como operación de búsqueda y rescate acuático, brigadistas y bomberos de Foz do Iguaçu se desplegaron con celeridad en la zona. Aunque sacaron del agua a todas las personas, la condición del joven era sumamente crítica, debido a que sufrió un paro cardiorrespiratorio. Personal del Parque Nacional le practicó las primeras maniobras de reanimación en el sitio del accidente. Luego, la víctima fue evacuada por río hacia el puerto de Kattamaram, donde esperaba una ambulancia para trasladarlo hacia el hospital Padre Germano Lauck, en Foz do Iguaçu. Al ingresar al centro sanitario, el cuerpo médico confirmó su deceso.