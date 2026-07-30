En 100 días, cuatro eventos inusuales sacudieron las Cataratas del Iguazú

Durante poco menos de 100 días, las Cataratas del Iguazú ocuparon varias veces las páginas de medios tradicionales, y colapsaron redes sociales y grupos de WhatsApp. Y no precisamente por sus atractivos turísticos.
El martes, en el extremo oeste del estado brasileño de Paraná, murió Mark Lensink, un turista neerlandés de 26 años. El fallecimiento se produjo cuando la embarcación en la que navegaba junto a su familia volcó en el río Iguazú. El incidente ocurrió en un momento en que toda la zona limítrofe entre Brasil y la Argentina experimenta alarmantes crecidas en sus cursos de agua, impulsadas por un panorama de clima extremo.
Según reportes periodísticos, la emergencia se registró hacia las 12.20. Una lancha de la concesionaria Macuco Safari, firma dedicada a llevar visitantes hasta los saltos que integran las Cataratas del Iguazú, perdió el control y se dio vuelta. Viajaban ocho personas: seis turistas de Países Bajos, el piloto y el copiloto.
Tras notificarse el siniestro como operación de búsqueda y rescate acuático, brigadistas y bomberos de Foz do Iguaçu se desplegaron con celeridad en la zona. Aunque sacaron del agua a todas las personas, la condición del joven era sumamente crítica, debido a que sufrió un paro cardiorrespiratorio. Personal del Parque Nacional le practicó las primeras maniobras de reanimación en el sitio del accidente. Luego, la víctima fue evacuada por río hacia el puerto de Kattamaram, donde esperaba una ambulancia para trasladarlo hacia el hospital Padre Germano Lauck, en Foz do Iguaçu. Al ingresar al centro sanitario, el cuerpo médico confirmó su deceso.
Aunque la investigación oficial determinará las razones mecánicas u operativas del vuelco, especialistas e informes preliminares coinciden en que las extraordinarias crecidas del río habrían jugado un papel trascendental en el desenlace. Durante las últimas jornadas, el río experimentó un inusitado aumento de caudal, alcanzando un flujo hídrico desbordante que rozó los 10 millones de litros de agua por segundo (l/s), cifra exorbitantemente superior a la media histórica, de unos 1,5 millones de l/s.
Curioso hallazgo
Distinta imagen mostraba el río apenas un par de meses atrás. Por entonces -a fines de abril-, el descenso del nivel del agua en el río Iguazú permitió que guardaparques que realizaban tareas de limpieza encuentren 383 kilos de monedas.
Las supersticiones pueden más que las reiteradas recomendaciones del personal, sobre lo peligroso de estos elementos para el ambiente; y la creencia de que tirar una moneda al agua y pedir un deseo puede traer buena suerte se volvió una práctica peligrosa: los desechos en el agua contaminan el río y representan una amenaza para la fauna.
Los casi 400 kilos implican miles de monedas que, según se estima, pudieron haber estado allí por meses. “Esto causa un impacto ambiental bastante grave, porque las monedas pueden oxidarse, y contaminar el río”, declaró uno de los participantes de la limpieza. Las monedas también pueden herir y hasta matar animales. Los peces y aves pueden sentirse atraídos por el brillo de estas y comerlas pensando que se trata de alimento.
De momento, las monedas serán clasificadas. Las que no estén lo suficientemente dañadas se utilizarán para financiar proyectos pensados para concientizar sobre el cuidado de la naturaleza y en la plantación de árboles.
Episodios
Hacia fines de junio desapareció en el Parque Nacional Iguazú el turista Mariano Ariel Sierra (41 años, oriundo de la localidad bonaerense de Cañuelas). Al menos hasta ayer no había noticias de su hallazgo. La principal hipótesis que manejan los investigadores indica que el hombre se habría arrojado al río Iguazú. Efectivos de la Policía de Misiones y de Prefectura Naval Argentina trabajan con patrullajes por tierra y por agua.
El 28 de junio, guardaparques habían hallado documentación personal, un celular, $40.000, ropa y otros objetos de Sierra. También un manuscrito -aparentemente, en inglés-. Las primeras averiguaciones permitieron establecer que el turista había ingresado al parque al mediodía del sábado y que estaba alojado en un hotel de Puerto Iguazú desde el 25 de junio. La búsqueda se extiende por distintos sectores de la reserva natural: mientras patrullas recorren caminos y senderos de la selva, embarcaciones navegan el río Iguazú en busca de algún indicio.
Días antes, el sábado 6, un turista se había arrojado a las aguas para recuperar un celular que se le había caído. El episodio fue controlado por bomberos civiles de Brasil, que vigilan los senderos y el camino que conduce a la Garganta del Diablo.
El Parque Nacional de Iguazú de Brasil emitió un comunicado en el que cuestionó la actitud del turista y remarcó la prohibición de sobrepasar, trepar o sentarse en las barandas: “Tras conocer la situación, los profesionales intervinieron de inmediato, instruyeron al visitante sobre los procedimientos de seguridad; se lo acompañó hasta el fin del recorrido y se lo expulsó del parque”.
Si bien el hecho ocurrió en el lado brasileño, desde la administración argentina del lugar resaltaron que los turistas deben comportarse en forma responsable.
El Parque Nacional Iguazú es uno de los sitios más visitados en la región. En 2025 recibió 1,5 millones de turistas. En este marco, las medidas de seguridad y protección de los visitantes son altas y cada vez tienen mayor impacto.