Reforma del BCRA: un legado para las instituciones económicas

¿Qué dicen las cartas orgánicas de los bancos centrales de Latinoamérica? En un trabajo para el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2016, el economista y ex director del organismo para el Hemisferio Sur, Alejandro Werner, y algunos de sus colegas estudiaron a los Bancos Centrales de Latinoamérica. De los 15 principales países de la región, 14 tienen como mandato principal mantener el valor de la moneda, y sólo cuatro velar también por el desarrollo económico. Argentina no tiene sólo aquellos dos mandatos, tiene cuatro: promover la estabilidad monetaria, también la financiera, propiciar el empleo y, en definitiva, el desarrollo económico con equidad socioeconómica.