Reforma del Banco Central: uno por uno, los principales puntos del proyecto del Gobierno

Resumen para apurados
- Javier Milei presentó este jueves el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para enviarlo al Congreso y prohibir el financiamiento estatal.
- La iniciativa elimina los adelantos transitorios, la entrega de dividendos y las Letras Intransferibles usadas desde 2006, fijando la meta única de preservar la moneda.
- De aprobarse, el proyecto garantizará la independencia del Banco Central y evitará que futuros gobiernos emitan dinero para financiar el déficit fiscal de la Argentina.
Javier Milei presentó este jueves los principales ejes del proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que será enviado en las próximas horas al Congreso de la Nación para su tratamiento.
El jefe de Estado sostuvo que la iniciativa apunta a poner fin a “91 años de estafa” y propone una transformación profunda del funcionamiento de la autoridad monetaria, con el objetivo de impedir que vuelva a financiar al Estado y de redefinir el rol institucional del organismo.
Prohibición del financiamiento al Estado
Uno de los cambios más relevantes del proyecto establece la prohibición total de que el Banco Central otorgue financiamiento al Tesoro nacional, a las provincias y a los municipios.
La iniciativa elimina la posibilidad de conceder adelantos transitorios o cualquier otro tipo de asistencia financiera, tanto directa como indirecta, al Estado. De esta manera, se busca suprimir el mecanismo que permitía la emisión de dinero para cubrir el déficit fiscal. Para concretarlo, el proyecto prevé la derogación del artículo 21 de la actual Carta Orgánica, consignó Infobae.
Cambios en el funcionamiento del Banco Central
El proyecto también dispone la eliminación de la transferencia de utilidades contables y dividendos al Tesoro. En ese sentido, el BCRA dejará de poder girar ganancias derivadas de variaciones cambiarias u operaciones financieras, así como distribuir dividendos en pesos provenientes de activos denominados en moneda extranjera.
Otro de los ejes centrales es la redefinición del objetivo institucional del organismo. La propuesta establece que la misión exclusiva del Banco Central será “preservar el valor de la moneda”, dejando sin efecto las competencias incorporadas en 2012 vinculadas con la promoción de la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
Además, la iniciativa incorpora un mecanismo de blindaje institucional para las autoridades de la entidad. La remoción del presidente y de los directores del BCRA requerirá una mayoría calificada de dos tercios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con el propósito de fortalecer la independencia del organismo frente a eventuales presiones políticas.
Por último, el proyecto elimina la posibilidad de utilizar Letras Intransferibles. De aprobarse la reforma, el Tesoro ya no podrá entregar este tipo de títulos al Banco Central a cambio de reservas internacionales. Estos instrumentos, que no pueden negociarse en el mercado, fueron utilizados desde 2006 para permitir que el Gobierno empleara reservas del BCRA en el pago de deuda denominada en moneda extranjera.