Reforma del Banco Central: uno por uno, los principales puntos del proyecto del Gobierno

Por último, el proyecto elimina la posibilidad de utilizar Letras Intransferibles. De aprobarse la reforma, el Tesoro ya no podrá entregar este tipo de títulos al Banco Central a cambio de reservas internacionales. Estos instrumentos, que no pueden negociarse en el mercado, fueron utilizados desde 2006 para permitir que el Gobierno empleara reservas del BCRA en el pago de deuda denominada en moneda extranjera.