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El desafío de formar mandos medios de alto desempeño

La realidad demuestra que las habilidades necesarias para ejecutar una tarea no son las mismas que se requieren para conducir personas.

MANDOS MEDIOS. Su rol es clave dentro de las empresas.
MANDOS MEDIOS. Su rol es clave dentro de las empresas.
Por Francisco López Cruz Hace 2 Hs

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