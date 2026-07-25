OpiniónColumnas El desafío de formar mandos medios de alto desempeño La realidad demuestra que las habilidades necesarias para ejecutar una tarea no son las mismas que se requieren para conducir personas. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL MANDOS MEDIOS. Su rol es clave dentro de las empresas. Por Francisco López Cruz Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Plan de deuda previsional: una oportunidad que no conviene dejar pasar Mucho más que fútbol Los goles que grita un país… y los goles que muy poco se ven La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad Lo más popular Estuvo 30 años en el Ejército de Estados Unidos hasta que volvió a Tucumán para tener su propio vino Ñoquis de batata caseros: la receta perfecta sin gluten, suave y llena de sabor Documentales, libros, música y teatro para ir despidiendo las vacaciones Matrimonio Igualitario: recuerdo de una ley histórica y un reconocimiento Tucumán ante el espejo: del rechazo al “Bernabé Aráoz mulato” al racismo de Alberdi Ranking notas premium La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad De una quiebra azucarera a las aulas: equiparán 67 escuelas tucumanas con casi un millón de dólares que no fueron reclamados por acreedores “Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas El estacionamiento de la Terminal "Bernabé Aráoz" pasará a tener 600 lugares El Mercado del Norte se prepara para abrir sus puertas: cuándo podría inaugurarse