Reviví la cadena nacional de Javier Milei: así presentó la reforma del Banco Central
El presidente de la Nación, Javier Milei, habló este jueves por cadena nacional para presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas económicas más importantes que impulsa el Gobierno.
Según señaló la administración libertaria, la iniciativa apunta a fortalecer la independencia del Banco Central, establecer límites permanentes al financiamiento del Tesoro y fijar como misión principal de la entidad la preservación del valor de la moneda.
Los ejes de la reforma del Banco Central
De acuerdo con lo informado por el Gobierno, el proyecto que será remitido al Congreso propone modificar la Carta Orgánica del Banco Central para redefinir el papel de la autoridad monetaria dentro del esquema institucional.
Entre los principales objetivos de la iniciativa figuran fortalecer la independencia del Banco Central, establecer límites permanentes al financiamiento del Tesoro y consolidar la preservación del valor de la moneda como la misión central del organismo.