El sol implacable, el paisaje hostil y la cabalgata que sirvió para encontrar un vino de 98 puntos
Fue una cabalgata casi improvisada. El sol era implacable y el paisaje, hostil. Pero allí, en medio de la aridez, se escondía el viñedo que daría origen al tinto mejor calificado del Noroeste Argentino. Tim Atkin, Master of Wine, lo distinguió con 98 puntos en su Argentina 2026 Special Report. Finca Alto Los Cuises Malbec 2024, de la bodega El Porvenir, no recibió una nota banal: en la escala del exigente crítico británico, esa calificación es la puerta de entrada a la élite mundial. Para el NOA, representa además el reconocimiento a una filosofía: entender el vino desde el suelo, no desde la fábrica.
No se trata de un viñedo convencional de llanura, ordenado en perfectas hileras simétricas que se pierden en el horizonte. Es una fractura en el paisaje; una herida de piedra y verde incrustada en lo profundo de la Sierra de Quilmes, sobre la mítica Ruta Nacional 40, en Cafayate, a 1.850 metros sobre el nivel del mar.
Pero ¿qué es exactamente Alto Los Cuises? ¿Cómo se gestó esta joya a escala microscópica en los confines de los Valles Calchaquíes? Para descifrar esta etiqueta, es necesario desandar un camino donde convergen la geografía, la arqueología y la paciencia familiar.
“Alto Los Cuises habla de un lugar específico; con Francisco ‘Paco’ Puga (director de enología de la bodega) decimos que es como un grand cru, es decir, la máxima categoría de calidad asignada a un viñedo o a una finca”, comenta la propietaria de El Porvenir, Lucía Romero Marcuzzi, al reconstruir el hallazgo de esta gema: “Mi padre, Juan Carlos Romero (exgobernador de Salta), lo descubrió recorriendo las fincas a caballo y tuvo la visión de que debíamos hacer un vino ahí”.
Un rescate milenario en la piedra
Lo más fascinante de este terruño extremo es su conexión directa con el pasado precolombino. Al comenzar a limpiar la quebrada para la plantación, el equipo de la bodega descubrió que no estaban inaugurando un espacio agrícola, sino recuperando uno milenario. “Plantamos el Malbec en 2009 en terrazas que encontramos ya desarrolladas, con una acequia construida. Creemos que allí cultivaban los pueblos originarios. Nosotros rescatamos el lugar y plantamos la vid en sistema de vaso. Los primeros años los pájaros se comían toda la uva por lo aislado del lugar, así que usamos redes antipájaros”, detalla la empresaria, cuya formación académica incluye pasos por las universidades de Burdeos (Francia) y Adelaida (Australia).
Descifrar el comportamiento de las plantas, adaptar los trabajos de suelo y definir el punto exacto de cosecha demandó una paciencia que parecía infinita: “Nos costó casi 10 años entender la finca y llegar al estilo. La primera añada salió en 2019. Es un Malbec distinto: es fluido, muy aromático, con mucha complejidad y un final largo en boca, más parecido a un Pinot Noir que a uno tradicional. Por eso ‘Paco’ decidió trabajarlo como un Pinot en su cuidado y usar fudres de roble de 1.000 litros para su añejamiento. Hacemos unas 2.900 o 3.000 botellas al año. Que haya obtenido 98 puntos de Tim Atkin es el reconocimiento a la paciencia de confiar en un lugar mágico”, añade Romero Marcuzzi.
La herencia de El Porvenir y las tendencias
La historia de la familia Romero con el vino calchaquí comenzó con tropiezos y aprendizajes en una época compleja para la economía argentina. El abuelo paterno de Lucía, Roberto Romero, adquirió en los años '80 una bodega muy antigua en Tolombón enfocada en la producción de vinos comunes a granel. Sin embargo, los embates de la hiperinflación y las recurrentes crisis de la época lo obligaron a desprenderse de ella. Esa fue la primera y dura lección familiar en la industria.
Unos 12 años después de aquella venta forzada, el proyecto renació bajo un enfoque completamente diferente. El padre de Lucía adquirió una vieja bodega y los viñedos históricos de Finca El Retiro, célebres por sus parrales de Torrontés con más de 80 años de antigüedad. Nacía así El Porvenir, una iniciativa diseñada desde el primer día para demostrar la nobleza del terruño salteño.
Lucía se incorporó a la firma familiar en 2007 con el objetivo de estructurar el área comercial y de marketing, abriendo fronteras en más de 20 países. Su formación técnica se consolidó tras realizar un posgrado especializado en Francia. A su regreso, entre 2013 y 2014, asumió las riendas de la dirección general con ideas que tuvieron un fuerte impacto:
“En California, en la Universidad de Sonoma, me enfoqué en los viñedos. En Argentina nos habíamos centrado mucho en la tecnología y la barrica durante la reconversión vitivinícola, pero en los últimos 15 años nos dimos cuenta de que hay que focalizarse en el viñedo; el gran vino surge de una gran uva y eso tiene que ver con el lugar. Viajar me inspiró a crear pequeñas fermentaciones, como el Naranjo de Torrontés, al ver el boom de los vinos naranjos de Georgia y de contacto con pieles. También fuimos plantando variedades no tradicionales para nuestra región, como Garnacha, Mourvèdre, Marsanne, Roussanne, Chardonnay y Semillón. Buscamos explorar, innovar y mostrar otra cara de Cafayate, que no sea solamente Torrontés y Malbec”, sostiene.
El NOA tampoco se queda afuera de las nuevas tendencias globales de consumo. “Los blancos frescos vienen creciendo con mucha fuerza. Nuestro Laborum de Parcela Torrontés obtuvo 96 puntos y es mi favorito; muestra una elegancia difícil de encontrar en esta cepa, pero sin perder un ápice de su tipicidad. De hecho, en la bodega elaboramos siete estilos diferentes a partir de esta variedad”, expresa Romero Marcuzzi.
En cuanto a los tintos, la evolución se inclina hacia perfiles más fluidos y despojados. “Hoy buscamos una fruta más fresca y menor intervención de la madera para que el verdadero protagonista sea el lugar. En esa línea, tenemos una Garnacha muy ligera y acabamos de lanzar 'Nuevo Suelo', un Malbec joven sin paso por barrica que ya obtuvo 95 puntos en la guía Descorchados. Es una etiqueta con gran concentración natural y una estética moderna, ilustrada con una foto de mi hermana menor”, resalta la bodeguera.
Vinos que cruzan fronteras
Actualmente, el 50% de la producción de la bodega cafayateña se destina a la exportación. Lucía asegura que en el exterior aprendieron a valorar rápidamente las bondades de la altura: “Inglaterra es un mercado que me sorprende desde el primer día. Está muy saturado y es competitivo, pero a la vez el consumidor es conocedor, abierto y ávido de probar. Venimos trabajando muy bien allí hace casi 20 años; no solo toman Malbec y Torrontés, sino que se animan a las novedades. El inglés no busca exclusivamente puntajes, tiene predisposición a experimentar”.
“También aparecieron mercados lejanos como Rusia y China. Por supuesto, Brasil y Estados Unidos siguen siendo grandes destinos para el vino argentino, tanto por volumen como por cercanía”, concluye.