El sol implacable, el paisaje hostil y la cabalgata que sirvió para encontrar un vino de 98 puntos

“En California, en la Universidad de Sonoma, me enfoqué en los viñedos. En Argentina nos habíamos centrado mucho en la tecnología y la barrica durante la reconversión vitivinícola, pero en los últimos 15 años nos dimos cuenta de que hay que focalizarse en el viñedo; el gran vino surge de una gran uva y eso tiene que ver con el lugar. Viajar me inspiró a crear pequeñas fermentaciones, como el Naranjo de Torrontés, al ver el boom de los vinos naranjos de Georgia y de contacto con pieles. También fuimos plantando variedades no tradicionales para nuestra región, como Garnacha, Mourvèdre, Marsanne, Roussanne, Chardonnay y Semillón. Buscamos explorar, innovar y mostrar otra cara de Cafayate, que no sea solamente Torrontés y Malbec”, sostiene.