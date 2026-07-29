Atrapados en la alta montaña: rescataron a más de 100 turistas varados por un temporal de nieve en Catamarca

Este incidente reavivó el debate sobre la infraestructura y la logística de los prestadores turísticos en la precordillera durante la temporada invernal. Si bien este tipo de fenómenos son previsibles en la alta montaña, referentes del sector señalaron que muchas veces la capacidad de respuesta ante contingencias de esta magnitud desborda la logística privada, obligando a la intervención del Estado y empresas privadas para evitar una tragedia. Por el momento, todas las excursiones hacia los "Seis Miles" y el Balcón del Pissis se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso.