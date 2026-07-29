Atrapados en la alta montaña: rescataron a más de 100 turistas varados por un temporal de nieve en Catamarca
El fenómeno, conocido como "viento blanco", bloqueó el paso de 30 camionetas en la zona del Balcón del Pissis. Un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad, Defensa Civil y una empresa minera.
Resumen para apurados
- Fuerzas de seguridad rescataron a 120 turistas varados el lunes por un temporal de nieve en el Balcón del Pissis, Catamarca, tras quedar atrapados a más de 4.000 metros.
- El fenómeno de viento blanco bloqueó el paso de 30 camionetas. Se desplegó un operativo estatal junto a una minera con maquinaria pesada para despejar la nieve y evacuar.
- El hecho reabrió el debate sobre la seguridad en el turismo de alta montaña e impulsó la suspensión preventiva de excursiones en la zona cordillerana de la provincia.
Un contingente de aproximadamente 120 turistas vivió horas de extrema tensión en la cordillera catamarqueña tras quedar atrapado por una repentina e intensa tormenta de nieve. El incidente ocurrió en el Balcón del Pissis, un punto panorámico de alta montaña ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde la acumulación de hielo y la nula visibilidad impidieron el descenso de más de 30 vehículos todo terreno.
Un cambio meteorológico repentino y violento
La excursión, que había partido desde las localidades de Tinogasta y Fiambalá durante la mañana del lunes bajo condiciones climáticas estables, se vio sorprendida por la tarde por un frente de tormenta de gran magnitud. La aparición del "viento blanco" -un fenómeno que combina ráfagas intensas con nieve en suspensión- y la rápida formación de escarcha sobre el camino tornaron intransitable la ruta de regreso.
Ante la imposibilidad de avanzar, los guías y prestadores turísticos debieron activar los protocolos de emergencia. Si bien una parte de los turistas logró ser evacuada en las primeras horas del operativo, las condiciones extremas obligaron a varios grupos a pernoctar dentro de sus vehículos, enfrentando temperaturas bajo cero en uno de los puntos más inhóspitos de la provincia.
Operativo de rescate y apoyo del sector minero
Para afrontar la emergencia, el Gobierno provincial coordinó un despliegue multiagencial que involucró a la Dirección de Protección Civil, Bomberos Voluntarios, el Ministerio de Salud y la Policía de Catamarca. Debido a la complejidad del terreno y la necesidad de despejar las rutas con urgencia, la empresa minera Zijin, que opera en las cercanías, se sumó a las tareas con maquinaria pesada y logística de apoyo.
Los equipos de rescate establecieron una base operativa en el denominado "kilómetro 0" para centralizar la asistencia. En una primera fase, se logró localizar y asistir a un grupo de vehículos varados entre los kilómetros 8 y 15, cuyos ocupantes fueron evacuados a pie hacia zonas seguras. Sin embargo, las tareas más complejas se centraron en un segundo contingente ubicado entre los kilómetros 20 y 25, cuya evacuación dependía exclusivamente de la apertura de brechas en la nieve mediante el uso de motoniveladoras.
El debate sobre la seguridad en el turismo de aventura
Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado heridos ni casos de hipotermia grave, aunque los turistas permanecen bajo observación médica tras ser descendidos. La empresa minera y las autoridades de Protección Civil solicitaron restringir al máximo la circulación de vehículos particulares en la zona para no entorpecer el paso de las máquinas viales que aún trabajan en el despeje total del camino.
Este incidente reavivó el debate sobre la infraestructura y la logística de los prestadores turísticos en la precordillera durante la temporada invernal. Si bien este tipo de fenómenos son previsibles en la alta montaña, referentes del sector señalaron que muchas veces la capacidad de respuesta ante contingencias de esta magnitud desborda la logística privada, obligando a la intervención del Estado y empresas privadas para evitar una tragedia. Por el momento, todas las excursiones hacia los "Seis Miles" y el Balcón del Pissis se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso.