Política

Milei viaja a Brasil para respaldar a Flávio Bolsonaro y fortalecer el armado de la derecha en la región

Está previsto que el mandatario participe en una convención del Partido Liberal en San Pablo, reciba una distinción y mantenga un encuentro con el senador brasileño.

Javier Milei, a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.
Javier Milei, a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • Este viernes, Javier Milei viajará a San Pablo, Brasil, para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro en la convención del Partido Liberal y consolidar la derecha regional.
  • La visita ocurre en plena campaña brasileña y bajo tensiones con Lula. Milei no verá a Jair Bolsonaro porque la Justicia le prohibió encuentros políticos en prisión domiciliaria.
  • El viaje forma parte de una gira internacional de La Libertad Avanza por Perú, Ecuador y Colombia para conformar un bloque coordinado de gobiernos conservadores en la región.
Resumen generado con IA

Javier Milei viajará este viernes a Brasil para cumplir una agenda de fuerte contenido político en la ciudad de San Pablo. Allí participará de una convención del Partido Liberal, se reunirá con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente de ese país Jair Bolsonario. Además, recibirá una distinción de autoridades paulistas vinculadas a la derecha.

Durante su estadía, el mandatario libertario expresará su respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las próximas elecciones. Sin embargo, no podrá reunirse con el exmandatario Jair Bolsonaro, quien permanece bajo prisión domiciliaria y tiene restricciones judiciales para mantener encuentros de carácter político o electoral. La Justicia brasileña rechazó recientemente un pedido para autorizar ese encuentro.

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La presencia de Milei en San Pablo se desarrollará en medio de la campaña electoral brasileña y de la disputa interna de la derecha de ese país. Flávio Bolsonaro busca consolidar su postulación presidencial por el Partido Liberal para competir en los comicios frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

El viaje forma parte de la estrategia internacional que impulsa La Libertad Avanza (LLA) para fortalecer los vínculos con dirigentes y espacios políticos de derecha en la región. En ese marco, Milei ha mantenido una relación cercana con el bolsonarismo y ha manifestado públicamente su apoyo a la familia del expresidente brasileño, consignó el diario "Ámbito".

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La visita también se producirá en un contexto de tensión política con el gobierno de Lula, con el que la administración libertaria mantiene diferencias ideológicas y una relación marcada por desencuentros desde el inicio de la gestión.

Tras su paso por Brasil, Milei continuará con su agenda internacional. Está previsto que asista a la asunción de Keiko Fujimori en Perú, mantenga una reunión bilateral con Daniel Noboa en Ecuador y viaje a Colombia para participar de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella, otro de los dirigentes con los que busca consolidar un eje regional de gobiernos de derecha. 

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En paralelo, también tiene previsto recorrer el interior del país y, según pudo saber este medio, en agosto visitará Catamarca junto al gobernador Raúl Jalil para recorrer una planta de carbonato de litio.

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