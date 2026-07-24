Milei viaja a Brasil para respaldar a Flávio Bolsonaro y fortalecer el armado de la derecha en la región

Tras su paso por Brasil, Milei continuará con su agenda internacional. Está previsto que asista a la asunción de Keiko Fujimori en Perú, mantenga una reunión bilateral con Daniel Noboa en Ecuador y viaje a Colombia para participar de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella, otro de los dirigentes con los que busca consolidar un eje regional de gobiernos de derecha.