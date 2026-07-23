Luis Caputo: “Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio”

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a lanzar otra frase que involucra a la política cambiaria. Frente a la defensa de los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, con la que se pretende estimular la utilización de las divisas atesoradas por los ahorristas, el titular del Palacio de Hacienda indicó: “para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Los dólares pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación. Entonces, un dólar de hoy no compra lo mismo que hace 20 años. Es una muy mala decisión económica tener los dólares debajo del colchón”. En julio del año pasado, el mismo Caputo había embestido contra aquellos que sostenían que el dólar estaba barato. “Comprá, no te la pierdas campeón”, espetó ante ejecutivos que asistieron al Summit del IAE Business School. Esta vez le habló a los que aún no quieren desprenderse de las divisas guardadas.