La construcción no prevé una recuperación en lo que resta de 2026 ni en los primeros meses de 2027
Resumen para apurados
- Gustavo Weiss (Camarco) advirtió en Tucumán que la construcción seguirá estancada en 2026 y principios de 2027 debido a la parálisis de la obra pública en Argentina.
- Tras caer un 25% entre 2023 y 2024 perdiendo 120.000 empleos, el sector se estabilizó sin crecer. El Gobierno prioriza el superávit fiscal y pagará deudas con bonos.
- La falta de infraestructura deteriora rutas y servicios, elevando costos logísticos y restando competitividad al país hasta que mejoren las cuentas públicas.
La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) advirtió que la actividad no muestra señales de recuperación en el corto plazo y que el panorama se mantendría sin cambios durante el segundo semestre de 2026 y los primeros meses de 2027. Así lo afirmó su presidente, Gustavo Weiss, durante la Convención Regional del NOA que se desarrolla en Tucumán, donde representantes del sector analizaron el impacto de la paralización de la obra pública y los desafíos para las provincias del Norte.
El encuentro reunió a referentes de Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. En ese marco, Weiss remarcó la importancia de realizar la convención en la provincia y volvió a insistir en la necesidad de reactivar la inversión en infraestructura. "La inversión en infraestructura y vivienda es imprescindible para el desarrollo del país y el bienestar de la población", sostuvo.
Respecto del presente del sector, recordó que la actividad sufrió una fuerte contracción entre 2023 y 2024 y que desde entonces permanece estancada. "La construcción tuvo una caída muy importante del orden del 25% entre mediados del 23 y mediados del 24. A partir de ese momento estamos estabilizados; no nos seguimos cayendo, pero no estamos creciendo", explicó.
Weiss consideró que la falta de inversión en infraestructura es un problema estructural de la Argentina y señaló que esa situación puede observarse en todo el país. "Desde hace muchísimos años, yo diría muchas décadas, hay baja inversión en infraestructura y vivienda. Es algo que uno puede ver claramente cuando recorre las ciudades, las provincias o el país. Hay infraestructura absolutamente deficiente, antigua y, en muchos casos, en muy mal estado de conservación", afirmó.
En ese sentido, subrayó que el desarrollo económico requiere un mayor compromiso del sector público, aun cuando exista participación privada. "Todo lo que el capital privado pueda aportar, bienvenido sea, pero es imprescindible también el apoyo del Estado en sus tres niveles -nacional, provincial y municipal- porque la inversión en infraestructura demanda sumas muy importantes y el aporte estatal es fundamental", señaló.
Sin expectativas en el corto plazo
Consultado sobre las perspectivas para lo que resta del año y el inicio de 2027, Weiss aseguró que el escenario continuará prácticamente sin modificaciones.
"No vemos ningún cambio sustancial. El segundo semestre creo que va a seguir igual que está ahora. Tampoco vemos cambios importantes para los primeros meses del año que viene. Veremos a medida que avance el año", indicó.
El dirigente también se refirió al vínculo institucional con la administración de Javier Milei y aseguró que existe un canal de diálogo permanente, aunque reconoció que la prioridad del Gobierno nacional sigue siendo el equilibrio de las cuentas públicas.
"La relación es muy buena. Nosotros tenemos las puertas abiertas permanentemente del Gobierno nacional. Sabemos que, desde el punto de vista de la inversión, privilegia el superávit fiscal y no gastar más de lo que recauda, algo que nosotros apoyamos enfáticamente", sostuvo.
No obstante, advirtió que esa política limita hoy la disponibilidad de recursos para obras de infraestructura.
"En ese contexto hoy queda poco dinero disponible para inversión. Esperemos que, en la medida en que las cuentas nacionales se vayan mejorando, cada vez haya más inversión", agregó.
Empleo y deuda con constructoras
Weiss recordó que la fuerte caída de la actividad también impactó sobre el empleo del sector. "Hemos perdido 120.000 puestos de trabajo entre mediados del 23 y mediados del 24. A partir de ese momento no seguimos perdiendo, pero tampoco hemos ganado empleo", precisó.
Respecto de la deuda que mantiene el Estado nacional con las empresas constructoras, señaló que comenzó un proceso para regularizar esa situación. "Salió una resolución recientemente del Ministerio de Economía (nacional) para regularizar las deudas vía pago de un bono. Las empresas se están presentando para exponer sus acreencias y dentro de muy poco tiempo se estarían entregando los bonos que cancelarían la deuda", explicó.
Infraestructura y costos logísticos
Durante su exposición, Weiss también vinculó la pérdida de competitividad de la economía con las deficiencias de infraestructura. Mencionó el deterioro de las rutas, el estado del sistema ferroviario y las dificultades energéticas como algunos de los factores que incrementan los costos logísticos de las empresas.
"Las rutas están en muy mal estado, eso encarece el transporte por camión. El ferrocarril también está en muy mal estado. Además, hay costos logísticos vinculados a las comunicaciones, a la falta de energía eléctrica y a las restricciones de gas durante las bajas temperaturas", enumeró.
"El costo logístico es uno de los principales problemas que afronta el país. Lo dice permanentemente el campo y la industria porque desmejora la competitividad argentina. Todo esto es infraestructura; claramente, el 100% es infraestructura", concluyó.