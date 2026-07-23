La construcción no prevé una recuperación en lo que resta de 2026 ni en los primeros meses de 2027

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) advirtió que la actividad no muestra señales de recuperación en el corto plazo y que el panorama se mantendría sin cambios durante el segundo semestre de 2026 y los primeros meses de 2027. Así lo afirmó su presidente, Gustavo Weiss, durante la Convención Regional del NOA que se desarrolla en Tucumán, donde representantes del sector analizaron el impacto de la paralización de la obra pública y los desafíos para las provincias del Norte.