Seis muertos dejó un sismo en Perú

Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende por la costa oeste americana y este asiática. Allí se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Al año, solo en Perú se producen al menos 400 sismos de una magnitud de 4,0 grados, de los cuales un centenar son perceptibles por la población. El último terremoto de gran magnitud y consecuencias trágicas ocurrió en la ciudad de Pisco, en la región de Ica, el 15 de agosto de 2007.