Salud de Osvaldo Jaldo: qué es la angina inestable y cómo es el proceso de recuperación tras la colocación de un stent

La tecnología del stent y la necesidad de observación

El procedimiento al que fue sometido el titular del Poder Ejecutivo consiste en la colocación de un stent para dilatar la arteria obstruida. Valdecantos detalló que la intervención se realiza mediante un cateterismo, ingresando por la arteria radial (muñeca) o por la ingle. "Se mete un catéter que tiene un globito y una especie de alambre que se puede expandir; eso es el stent. Hoy la tecnología está tan avanzada que la recuperación es casi normal", precisó.