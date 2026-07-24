Cómo estará el tiempo en Tucumán este fin de semana

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anunció tiempo estable sin lluvias en Tucumán para este fin de semana, con mañanas frías y tardes templadas de hasta 23°C.
- Las temperaturas irán en ascenso desde el viernes, alcanzando máximas de 22°C el sábado y 23°C el domingo, con vientos leves y cielos parcialmente nublados.
- Las condiciones favorables permitirán actividades al aire libre y el tiempo estable continuará al inicio de la semana con máximas que llegarán a los 25°C.
El tiempo en Tucumán presentará condiciones estables durante el fin de semana, con mañanas frías, tardes templadas y cielo entre parcialmente nublado y algo nublado. De acuerdo con el pronóstico, no se esperan precipitaciones ni para el sábado ni para el domingo.
Para este viernes, la temperatura oscilará entre los 10°C de mínima y los 20°C de máxima, mientras que el sábado el ambiente será algo más cálido, con una mínima de 12°C y una máxima de 22°C. El domingo continuará la tendencia ascendente, con registros de 11°C de mínima y hasta 23°C de máxima.
Cómo estará el tiempo el sábado en Tucumán
Durante la jornada del sábado 25 de julio, el cielo permanecerá entre algo nublado y parcialmente nublado. La probabilidad de lluvias será del 0% durante todo el día.
Las temperaturas previstas son:
Madrugada: 14°C.
Mañana: 12°C.
Tarde: 22°C.
Noche: 19°C.
El viento soplará desde el sector noreste durante la mañana y la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que durante la madrugada y la noche predominará el sudoeste, con intensidad leve.
Pronóstico para los próximos días
El pronóstico extendido indica que el tiempo continuará estable durante el inicio de la próxima semana, con máximas en ascenso:
Lunes: mínima de 13°C y máxima de 25°C.
Martes: mínima de 12°C y máxima de 22°C.
Miércoles: mínima de 12°C y máxima de 21°C.
Las condiciones meteorológicas muestran un panorama favorable para las actividades al aire libre durante el fin de semana, con temperaturas agradables por la tarde y sin lluvias previstas.