Cómo estará el tiempo en Tucumán este fin de semana

Para este viernes, la temperatura oscilará entre los 10°C de mínima y los 20°C de máxima, mientras que el sábado el ambiente será algo más cálido, con una mínima de 12°C y una máxima de 22°C. El domingo continuará la tendencia ascendente, con registros de 11°C de mínima y hasta 23°C de máxima.