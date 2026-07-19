La Corte Suprema de Brasil prohíbe la visita de Milei a Bolsonaro en prisión domiciliaria

Milei había anunciado en una entrevista radial en Argentina que asistirá el 25 de julio a la convención del Partido Liberal de Bolsonaro en Sao Paulo, para apoyar la proclamación oficial de la candidatura del senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario. La decisión del juez Alexandre de Moraes de desautorizar el encuentro entre los líderes conservadores ocurrió después de que la noche del viernes prohibiera todas las visitas al ex presidente durante 30 días, como sanción por la difusión de una carta política a través de su hijo Flávio la semana pasada.