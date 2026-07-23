Kristalina Georgieva, en Argentina: esperan respaldo político y alivio en las reservas, pero hay luces de alerta en el frente fiscal

Más allá de lo administrativo, el FMI observa con preocupación la debilidad de la recaudación producto de la parálisis económica. Con la industria y el comercio en caída, la percepción de IVA y otros impuestos vinculados al consumo se ha resentido. A esto se suma un frente social complejo. Cerca de 6 millones de personas enfrentan dificultades para cancelar deudas con tarjetas de crédito, lo que actúa como un lastre para la recuperación del mercado interno y, por consiguiente, de los ingresos estatales.