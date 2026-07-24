Cuota estímulo de las Becas Progresar: quiénes pueden cobrar el pago extra de Anses

Desde su implementación en el ciclo lectivo, estaba previsto abonar a algunos beneficiarios de las Becas Progresar un monto extra. Este dinero, aparte de la cuota mensual, consiste en el pago de una cuota adicional en concepto de estímulo por actividades de extensión formativa. Pero, para recibir el pago, los titulares de la prestación deben cumplir con los requisitos establecidos por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).