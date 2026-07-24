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Cuota estímulo de las Becas Progresar: quiénes pueden cobrar el pago extra de Anses

Los estudiantes de Progresar Obligatorio podrán acceder a pagos adicionales de $35.000 si acreditan la realización de actividades de extensión educativa antes del plazo establecido.

Cuota estímulo de las Becas Progresar: quiénes pueden cobrar el pago extra de Anses
Foto: cordoba.gob.ar
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anses pagará un extra de $35.000 en agosto a estudiantes del Progresar Obligatorio en Argentina que acrediten actividades formativas para fomentar su educación.
  • La Secretaría de Educación exige certificado de cursos, talleres o proyectos cargado al sitio oficial antes del 30 de noviembre de 2026 para liquidar la cuota.
  • La medida busca ampliar herramientas formativas, reducir la deserción escolar e incentivar el rendimiento académico mediante pluses económicos en la beca.
Resumen generado con IA

Desde su implementación en el ciclo lectivo, estaba previsto abonar a algunos beneficiarios de las Becas Progresar un monto extra. Este dinero, aparte de la cuota mensual, consiste en el pago de una cuota adicional en concepto de estímulo por actividades de extensión formativa. Pero, para recibir el pago, los titulares de la prestación deben cumplir con los requisitos establecidos por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

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Las Becas Progresar tienen diferentes ramas según la dedicación de los estudiantes. Quienes pertenezcan al régimen Progresar Obligatorio, es decir, quienes cursen en los ciclos obligatorios de la escuela, deberán certificar haber realizado actividades educativas adicionales para habilitar un pago de $35.000 como cuota estímulo para agosto.

Por qué Anses paga un monto extra para Becas Progresar

El monto extra correspondiente a agosto corresponderá a un incentivo que otorga la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, para impulsar a los estudiantes a seguir formándose y no conformarse con la educación obligatoria. Desde su concepción, las becas estuvieron pensadas de este modo para ofrecer más que el dictado de clases que se dan a diario en las aulas.

Las actividades de extensión formativa buscan ampliar los conocimientos y brindar nuevas herramientas a los estudiantes. Consisten en talleres, seminarios, capacitaciones, muestras educativas, cursos y proyectos de extensión que los estudiantes pueden realizar en diferentes modalidades, pues fueron habilitados tanto de forma presencial como virtual.

Cómo cobrar las cuotas extra de Becas Progresar

Para percibir las cuotas por los conceptos extra que habilitó la Secretaría de Educación, los estudiantes tienen que cumplir con un plazo. El 30 de noviembre de 2026 será la fecha final en que puedan acreditar que realizaron capacitaciones, talleres o seminarios extra, no contemplados en la currícula obligatoria.

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El requisito para solicitar los pagos extra es contar con el certificado de cursado o realización de la actividad, que deberá solicitarse a la institución en la que se hizo la capacitación. Luego, ese certificado deberá cargarse al sitio de Becas Progresar, ingresando información extra que se solicitará como parte de la base de datos.

Hay dos conceptos que pueden cobrarse aparte de las cuotas de $35.000 de cada mes. Por una parte, dos cuotas estímulo por las actividades extracurriculares y, por otra, dos cuotas por desempeño académico.

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Qué actividades cuentan para recibir el estímulo por extensión educativa

Capital Humano autorizó a las escuelas a preparar capacitaciones de acuerdos a las necesidades y demandas que hubieran podido surgir en cada espacio académico. Las modalidades aceptadas para cumplir con este requisito son:

  • Ajedrez educativo
  • Ferias de Ciencias
  • Medios escolares
  • Debate Joven
  • Proyectos escolares
  • Educación solidaria
  • Jornadas educativas o solidarias organizadas por la escuela
  • Juegos de roles, como Naciones Unidas, Concejal por un Día o Parlamentos
  • Acciones desarrolladas junto a organizaciones sociales o comunitarias
  • Nuevas tecnologías
  • Ciudadanía digital
  • Educación financiera
  • Orientación vocacional y laboral
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