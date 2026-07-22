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Jubilados de ANSES: cuánto cobrarán en agosto con el aumento y el bono de $70.000

Anses prepara las liquidaciones del próximo mes ajustadas por la inflación del Indec. Los detalles del haber base y el refuerzo extraordinario.

Jubilados de ANSES: cuánto cobrarán en agosto con el aumento y el bono de $70.000
Anses
Por Virginia Daniela Gómez Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • ANSES oficializó que los jubilados en Argentina cobrarán en agosto un haber mínimo de $419.817 más un bono de $70.000, debido al ajuste mensual por la inflación del 1,9%.
  • El incremento responde a la ley de movilidad que aplica la inflación del 1,9% de junio informada por el Indec. El beneficio incluye también a pensiones PUAM y PNC.
  • Con este esquema, la jubilación mínima alcanzará los $489.817, buscando mitigar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación en los haberes previsionales.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó con la planificación del esquema de pagos de agosto para jubilados y pensionados, quienes percibirán un nuevo incremento en los haberes ajustado por inflación, además de un bono extraordinario de $70.000 en los casos correspondientes.

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A partir de los datos sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicados por parte del Indec, el organismo tomará dicha variación como parámetro directo para el ajuste mensual de las prestaciones. Aunque resta la oficialización del valor definitivo, las estimaciones actuales permiten calcular los montos aproximados a cobrar durante el próximo período.

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Cuál es el monto de las jubilaciones mínimas en agosto

El último dato de inflación informado por el Indec, correspondiente al mes de junio, fue del 1,9%. Según lo que implica la ley de movilidad, ese mismo debe ser el porcentaje a aplicar en el aumento de agosto.

  • Haber básico: $419.817,13
  • Bono adicional: $70.000
  • Total a cobrar: $489.817
  • Jubilación máxima: ascendería a $2.823.171,19
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): alcanzaría los $335.853,70, y con el bono de $70.000 llegaría a $405.853
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: se ubicarían en $293.871,99 y, sumando el bono, alcanzarían los $363.871
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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