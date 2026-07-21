Quienes estudian un oficio todavía pueden anotarse en esta línea de la Beca Progresar

Resumen para apurados
- El Gobierno mantiene abierta hasta el 27 de noviembre en Argentina la inscripción a las Becas Progresar Formación Profesional para apoyar a estudiantes de oficios.
- El trámite digital otorga 35.000 pesos mensuales. ANSES y las instituciones validan los ingresos familiares menores a tres salarios mínimos y el avance en trayectos del INET.
- Esta iniciativa del Ministerio de Capital Humano busca facilitar la inserción laboral formal de jóvenes y adultos vulnerables mediante la capacitación técnica en el país.
Quienes estén realizando un curso para aprender un oficio o capacitarse para ingresar al mercado laboral todavía pueden solicitar una de las líneas de las Becas Progresar. A diferencia de las convocatorias destinadas a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, Progresar Formación Profesional mantendrá abierta su inscripción hasta el 27 de noviembre de 2026.
La propuesta del Ministerio de Capital Humano busca acompañar a personas que cursan trayectos de formación profesional reconocidos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Entre ellos pueden encontrarse capacitaciones relacionadas con electricidad, construcción, gastronomía, informática, mecánica y otros oficios, aunque antes de inscribirse es necesario verificar que el curso y la institución formen parte del programa.
La beca tiene un monto mensual de $35.000 y se paga durante el período de duración del curso o trayecto formativo. Los beneficiarios cobran inicialmente el 80% de cada cuota, mientras que el 20% restante queda retenido y se abona una vez que la institución certifica la finalización de la capacitación.
Quiénes pueden solicitarla
La línea está dirigida principalmente a personas de entre 18 y 24 años. Sin embargo, el límite se extiende hasta los 35 años para quienes no tengan un trabajo formal registrado. También existen ampliaciones de edad para integrantes de determinados grupos priorizados.
Para acceder es necesario ser argentino nativo o naturalizado. También pueden postularse extranjeros que tengan al menos dos años de residencia legal en el país y cuenten con DNI.
Además, los ingresos del solicitante y de su grupo familiar no pueden superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Otro requisito es estar inscripto en un curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el INET.
La evaluación de las solicitudes se realiza en dos etapas. ANSES verifica la situación socioeconómica y los ingresos declarados, mientras que la institución educativa debe certificar la inscripción y la regularidad académica del estudiante.
Cómo completar la inscripción
El trámite es personal, gratuito y se realiza de manera digital. Para comenzar, el interesado debe tener una cuenta en Mi Argentina y contar con una caja de ahorro o billetera virtual a su nombre.
Luego debe ingresar al sitio oficial de Progresar, seleccionar la línea Formación Profesional, acceder con su CUIL y contraseña de Mi Argentina, completar la encuesta, cargar los datos académicos y enviar el formulario.
La cuenta bancaria o billetera virtual también debe pertenecer al solicitante. No se permite utilizar los datos de otra persona ni anotarse simultáneamente en más de una línea del programa.
La inscripción permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre, pero los interesados deben comprobar previamente que la capacitación que realizan esté reconocida por el programa. La beca puede extenderse durante el tiempo que dure el curso y permite participar en un máximo de dos trayectos formativos por ciclo lectivo.