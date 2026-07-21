Quienes estudian un oficio todavía pueden anotarse en esta línea de la Beca Progresar

Quienes estén realizando un curso para aprender un oficio o capacitarse para ingresar al mercado laboral todavía pueden solicitar una de las líneas de las Becas Progresar. A diferencia de las convocatorias destinadas a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, Progresar Formación Profesional mantendrá abierta su inscripción hasta el 27 de noviembre de 2026.