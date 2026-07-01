Becas Progresar: quiénes cobran el acumulado de $105.000 que paga Anses en julio

Resumen para apurados
- En julio, la Anses pagará un acumulado de $105.000 a estudiantes de las Becas Progresar en Argentina, correspondiente a las tres primeras cuotas del ciclo lectivo 2026.
- El pago retroactivo de marzo, abril y mayo ocurre tras finalizar las evaluaciones socioeconómicas y académicas. El valor mensual del beneficio está congelado en $35.000.
- Esta medida busca aliviar la situación económica estudiantil y asegurar la continuidad académica. El 20% retenido se entregará al certificar la regularidad al final del ciclo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en coordinación con la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, avanzó con el cronograma de pagos de las Becas Progresar para el ciclo lectivo 2026. En este contexto, los estudiantes ya tienen la posibilidad de consultar el estado de sus solicitudes para verificar la aprobación del beneficio.
Durante el mes de julio, un grupo de beneficiarios percibirá montos acumulados de hasta $105.000, derivados de la liquidación retroactiva de las cuotas correspondientes a marzo, abril y mayo. La acreditación de estos fondos extraordinarios se efectúa tras concluir los procesos de evaluación socioeconómica y las respectivas verificaciones académicas.
Por qué algunos estudiantes cobrarán hasta $105.000
El programa mantiene congelado el valor mensual de la asistencia en $35.000 para todo el ciclo 2026. No obstante, una gran cantidad de estudiantes percibirá múltiples cuotas en un mismo depósito debido a los plazos administrativos requeridos por el proceso de aprobación de las solicitudes.
De este modo, quienes tengan aprobado el cobro de las tres mensualidades juntas recibirán los siguientes montos:
- Marzo: $35.000
- Abril: $35.000
- Mayo: $35.000
- Total retroactivo: $105.000
Quiénes cobran el monto completo
Los estudiantes de las líneas:
- Progresar Superior.
- Carreras terciarias.
- Carreras universitarias.
- Progresar Enfermería.
Retención del 20% en Progresar
El porcentaje retenido no se pierde, sino que se acumula. La Anses liquida esos fondos una vez finalizado el ciclo lectivo, bajo la condición de que el estudiante acredite la regularidad académica y cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos por el programa.
La finalidad central de este esquema de retención es incentivar la permanencia escolar, asegurar la continuidad de los estudios y evitar la deserción de los alumnos.