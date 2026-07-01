Becas Progresar: quiénes cobran el acumulado de $105.000 que paga Anses en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en coordinación con la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, avanzó con el cronograma de pagos de las Becas Progresar para el ciclo lectivo 2026. En este contexto, los estudiantes ya tienen la posibilidad de consultar el estado de sus solicitudes para verificar la aprobación del beneficio.