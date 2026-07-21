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Anses activa el pago de hasta $363.000 para desempleados: quiénes cobran desde este 22 de julio

Conocé el calendario completo según la terminación del DNI.

ANSES. Quiénes cobran la prestación por desempleo este 22 de julio.
ANSES. Quiénes cobran la prestación por desempleo este 22 de julio. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES iniciará el 22 de julio de 2026 en Argentina el pago de la Prestación por Desempleo de hasta $363.000 para exempleados del sector privado sin trabajo.
  • El beneficio equivale al 75% del mejor sueldo reciente y exige aportes previos. La liquidación se realiza por terminación de DNI entre el 22 y 28 de julio.
  • Esta asistencia alivia el impacto del desempleo en el sector formal y garantiza un sostén económico mientras los beneficiarios buscan reinsertarse laboralmente.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzará este 22 de julio de 2026 con el pago de la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores del sector privado que perdieron su empleo bajo determinadas condiciones.

Durante julio, el beneficio tendrá un monto máximo de $363.000 y un mínimo de $181.150, ya que el pago se liquida a mes vencido. El cronograma se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI

¿Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES?

La ayuda está dirigida a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que quedaron sin empleo por alguna de las siguientes causas:

Despido sin causa.

Finalización del contrato de trabajo.

Quiebra o cierre de la empresa.

Renuncia por causas justificadas previstas por la legislación laboral.

Además, para acceder al beneficio es necesario cumplir con los requisitos de aportes exigidos por ANSES.

Requisitos

Trabajadores permanentes

Haber realizado al menos seis meses de aportes en los últimos tres años.

Trabajadores eventuales o de temporada

Haber trabajado al menos 12 meses en los últimos tres años.

Contar con más de 90 días trabajados durante el último año.

¿Cuánto paga ANSES por la Prestación por Desempleo en julio de 2026?

El monto varía según el historial laboral de cada beneficiario. La prestación equivale al 75% del mejor salario bruto percibido durante los últimos seis meses trabajados, respetando los límites establecidos en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Para julio de 2026, los importes que se liquidan son:

Monto máximo: $363.000.

Monto mínimo: $181.150.

Calendario de pagos de Anses para desempleados

La Prestación por Desempleo se abonará de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o a través del calendario de pagos publicado por el organismo.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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