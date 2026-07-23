Anses quiénes cobran este viernes 24 de julio de 2026

Resumen para apurados
- La Anses abonará este viernes 24 de julio de 2026 a jubilados que superan el haber mínimo, Asignación por Embarazo y Desempleo en Argentina según la terminación del DNI.
- Los pagos incluyen un incremento del 2,15% por la fórmula de movilidad vigente y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los haberes mínimos.
- El cronograma oficial de la Anses se extenderá hasta el 29 de julio para haberes superiores y desempleo, garantizando el esquema de liquidez de fin de mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continuará este viernes 24 de julio de 2026 con el cronograma de pagos correspondiente a julio. En esta jornada recibirán sus haberes jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo, además de titulares de la Asignación por Embarazo y de la Prestación por Desempleo.
Los pagos de este mes se liquidan con el aumento del 2,15% dispuesto por la fórmula de movilidad vigente. Además, los jubilados que perciben el haber mínimo y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas continúan recibiendo el bono extraordinario de $70.000.
Anses: quiénes cobran el viernes 24 de julio
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
DNI terminados en 2 y 3.
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 9.
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 4 y 5.
Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
DNI 4 y 5: lunes 27 de julio.
DNI 6 y 7: martes 28 de julio.
DNI 8 y 9: miércoles 29 de julio.
Prestación por Desempleo
DNI 6 y 7: lunes 27 de julio.
DNI 8 y 9: martes 28 de julio.
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de DNI: del 14 de julio al 11 de agosto.
Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)
Todas las terminaciones de DNI: del 13 de julio al 11 de agosto.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI: del 8 de julio al 11 de agosto.