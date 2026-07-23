SociedadActualidad

Anses quiénes cobran este viernes 24 de julio de 2026

Este viernes cobran jubilados con haberes superiores al mínimo, beneficiarios de la Asignación por Embarazo y de la Prestación por Desempleo, según la terminación del DNI.

Cómo continúa el cronograma de pagos de Anses.
Cómo continúa el cronograma de pagos de Anses. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Anses abonará este viernes 24 de julio de 2026 a jubilados que superan el haber mínimo, Asignación por Embarazo y Desempleo en Argentina según la terminación del DNI.
  • Los pagos incluyen un incremento del 2,15% por la fórmula de movilidad vigente y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los haberes mínimos.
  • El cronograma oficial de la Anses se extenderá hasta el 29 de julio para haberes superiores y desempleo, garantizando el esquema de liquidez de fin de mes.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continuará este viernes 24 de julio de 2026 con el cronograma de pagos correspondiente a julio. En esta jornada recibirán sus haberes jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo, además de titulares de la Asignación por Embarazo y de la Prestación por Desempleo.

Los pagos de este mes se liquidan con el aumento del 2,15% dispuesto por la fórmula de movilidad vigente. Además, los jubilados que perciben el haber mínimo y los beneficiarios de Pensiones No Contributivas continúan recibiendo el bono extraordinario de $70.000.

Anses: quiénes cobran el viernes 24 de julio

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 2 y 3.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 9.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 4 y 5.

Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

DNI 4 y 5: lunes 27 de julio.

DNI 6 y 7: martes 28 de julio.

DNI 8 y 9: miércoles 29 de julio.

Prestación por Desempleo

DNI 6 y 7: lunes 27 de julio.

DNI 8 y 9: martes 28 de julio.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI: del 14 de julio al 11 de agosto.

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del 13 de julio al 11 de agosto.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de julio al 11 de agosto.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Anses activa el pago de hasta $363.000 para desempleados: quiénes cobran desde este 22 de julio

Anses activa el pago de hasta $363.000 para desempleados: quiénes cobran desde este 22 de julio

Anses: quiénes cobran este martes 21 de julio de 2026 según el DNI

Anses: quiénes cobran este martes 21 de julio de 2026 según el DNI

Nuevos montos de las Pensiones no contributivas de Anses: ¿cuánto se paga por Invalidez y Vejez con el bono?

Nuevos montos de las Pensiones no contributivas de Anses: ¿cuánto se paga por Invalidez y Vejez con el bono?

Anses confirmó el calendario de pagos de agosto para jubilados: cuándo cobra cada DNI

Anses confirmó el calendario de pagos de agosto para jubilados: cuándo cobra cada DNI

Sueldos del Personal Civil de las Fuerzas Armadas: cuál es la nueva escala salarial oficial que rige desde julio de 2026

Sueldos del Personal Civil de las Fuerzas Armadas: cuál es la nueva escala salarial oficial que rige desde julio de 2026

Lo más popular
¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial
1

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial

Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial
2

Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él
3

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia
4

Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia

Días de lluvia y frío: las claves para secar rápido la ropa dentro de casa y sin olor a humedad
5

Días de lluvia y frío: las claves para secar rápido la ropa dentro de casa y sin olor a humedad

Ranking notas premium
Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
1

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Marcharon en Tucumán por la caída del Volver al Trabajo: La situación es terrible
2

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad
3

La demonización virtual de Messi y las torres de la argentinidad

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán
4

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final
5

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

Más Noticias
Carrefour cerró una sucursal, despidió a más de 30 empleados y crece la preocupación por el futuro de la cadena

Carrefour cerró una sucursal, despidió a más de 30 empleados y crece la preocupación por el futuro de la cadena

Revelan qué pasó con el presunto asesino del ingeniero argentino Facundo Rico tras el crimen en Madrid

Revelan qué pasó con el presunto asesino del ingeniero argentino Facundo Rico tras el crimen en Madrid

Aerolíneas Argentinas moderniza su flota: cómo serán los 20 nuevos aviones

Aerolíneas Argentinas moderniza su flota: cómo serán los 20 nuevos aviones

Crimen en Madrid: quién era el ingeniero argentino asesinado por un error de celos

Crimen en Madrid: quién era el ingeniero argentino asesinado por un error de celos

Así fue el rescate de los mineros varados a -24 °C en la cordillera de Catamarca

Así fue el rescate de los mineros varados a -24 °C en la cordillera de Catamarca

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial

¿Por qué odian tanto a la selección argentina? El debate que explotó después de la final del Mundial

¿Tu hijo apuesta? Lo que los padres deben saber antes de que sea demasiado tarde

¿Tu hijo apuesta? Lo que los padres deben saber antes de que sea demasiado tarde

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él

Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él

Comentarios