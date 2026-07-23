Anses quiénes cobran este viernes 24 de julio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continuará este viernes 24 de julio de 2026 con el cronograma de pagos correspondiente a julio. En esta jornada recibirán sus haberes jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo, además de titulares de la Asignación por Embarazo y de la Prestación por Desempleo.