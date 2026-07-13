Becas Progresar: Capital Humano confirmó el calendario de pagos de julio 2026

Resumen para apurados
- Capital Humano y Anses confirmaron el calendario de pagos de las Becas Progresar de julio de 2026 en Argentina para garantizar el apoyo económico a estudiantes beneficiarios.
- Los depósitos, de un monto base de $35.000, iniciarán de forma escalonada según el DNI el 17 de julio. Los alumnos ya pueden consultar el estado de su postulación en Mi ANSES.
- La medida busca sostener la continuidad educativa del sector joven y mitigar la deserción escolar, permitiendo a miles de beneficiarios planificar sus gastos mensuales.
El Ministerio de Capital Humano, en conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), confirmó el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondiente a julio de 2026. Los depósitos comenzarán el 17 de julio y se realizarán de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Además, los estudiantes que solicitaron el beneficio ya pueden verificar si fueron aceptados ingresando a Mi ANSES o a la plataforma oficial del programa Progresar, donde muchos expedientes ya aparecen con el estado "Adjudicada".
Calendario de pago de las Becas Progresar en julio 2026
Las fechas confirmadas por Capital Humano son las siguientes:
DNI terminados en 0 y 1: 17 de julio.
DNI terminados en 2 y 3: 20 de julio.
DNI terminados en 4 y 5: 21 de julio.
DNI terminados en 6 y 7: 22 de julio.
DNI terminados en 8 y 9: 23 de julio.
¿Cuánto cobran los beneficiarios de las Becas Progresar?
Durante julio de 2026, el monto de referencia de las Becas Progresar continúa siendo de $35.000.
No obstante, algunos estudiantes podrían recibir una suma superior si les corresponde el pago de cuotas retroactivas o si su solicitud fue aprobada recientemente y se acumularon meses pendientes de cobro.
Cómo saber si la beca fue aprobada
Quienes aún no conocen el resultado de su inscripción pueden consultar el estado de la solicitud siguiendo estos pasos:
Ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Acceder a la plataforma oficial de Progresar.
Verificar si el trámite figura con el estado "Adjudicada".
Consultar la liquidación una vez que esté disponible en el sistema.
Cómo consultar la fecha de cobro
Los beneficiarios también pueden revisar el día exacto de acreditación y el detalle del pago desde los canales oficiales de ANSES y Progresar, donde se informa la fecha asignada según la terminación del DNI y el monto que recibirá cada estudiante.