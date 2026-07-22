Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

Resumen para apurados
- Organizaciones sociales marcharon en Tucumán en una jornada nacional de protesta por la caída del programa Volver al Trabajo, que afecta a 50.000 personas.
- La movilización se da en un contexto de reclamos federales por recortes de asistencia social, agravados por la crisis económica y el empobrecimiento local.
- El descontento anticipa un incremento en las protestas de movimientos sociales si las autoridades no reevalúan la suspensión de los subsidios laborales.
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