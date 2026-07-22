Política

Marcharon en Tucumán por la caída del "Volver al Trabajo": "La situación es terrible"

Representantes de organizaciones sociales participaron de la jornada de protestas a nivel nacional. Más de 50.000 personas afectadas en esta provincia.

PROTESTA EN TUCUMÁN POR LA CAÍDA DEL PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO
PROTESTA EN TUCUMÁN POR LA CAÍDA DEL PROGRAMA "VOLVER AL TRABAJO"
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Organizaciones sociales marcharon en Tucumán en una jornada nacional de protesta por la caída del programa Volver al Trabajo, que afecta a 50.000 personas.
  • La movilización se da en un contexto de reclamos federales por recortes de asistencia social, agravados por la crisis económica y el empobrecimiento local.
  • El descontento anticipa un incremento en las protestas de movimientos sociales si las autoridades no reevalúan la suspensión de los subsidios laborales.
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