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Anses confirmó el calendario de pagos de agosto para jubilados: cuándo cobra cada DNI

Los jubilados y pensionados también recibirán un aumento del 1,9%.

Calendario de pago de jubilaciones agosto de 2026
Calendario de pago de jubilaciones agosto de 2026 (Imagen Web)
Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • La Anses confirmó el calendario de pagos de agosto de 2026 para jubilados y pensionados en Argentina, quienes recibirán sus haberes con un aumento del 1,9% por la inflación.
  • El incremento surge de la inflación de junio informada por el Indec. La jubilación mínima alcanzará los $419.817,13, sumando un bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios.
  • Esta actualización automática busca sostener el poder adquisitivo de los sectores vulnerables frente a la inflación, estableciendo un piso previsional de casi 490 mil pesos.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el calendario de pagos correspondiente a julio, pero el Ministerio de Capital Humano ya confirmó las fechas de cobro para jubilados y pensionados durante agosto de 2026.

El cronograma forma parte del calendario anual del organismo y llegará con un incremento del 1,9% en los haberes, porcentaje que surge de la inflación de junio informada por el Indec. El aumento se aplicará de manera automática a las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones previsionales.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en agosto?

Con el aumento del 1,9%, los montos quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.817,13.

Bono extraordinario: $70.000.

Jubilación mínima con bono: $489.817,13.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.853,70.

PUAM con bono: $405.853,70.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $293.872,99.

PNC con bono: $363.872,99.

Jubilación máxima: $2.823.588,96.

Calendario de pagos de Anses para jubilados en agosto

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 24 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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