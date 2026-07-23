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Atención, Atlético Tucumán: la AFA extendió el cierre del mercado de pases

La medida le permitirá al “Decano” disponer de algunos días más para buscar un defensor central zurdo y un delantero. Hasta el momento, Julián Fernández es la única incorporación.

EXTENSIÓN. Atlético Tucumán tendrá al menos una semana más para incorporar jugadores de cara al Torneo Clausura.
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Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • La AFA extendió el mercado de pases de la Liga Profesional en Argentina hasta el 31 de julio para otorgar a los clubes más tiempo para armar sus planteles.
  • La medida responde al apretado calendario tras el receso. Beneficia a clubes como Atlético Tucumán, que busca sumar dos refuerzos más tras incorporar a Julián Fernández.
  • Este margen permitirá a los equipos cerrar contrataciones clave para el Torneo Clausura y disponer de un plazo extra hasta septiembre si venden futbolistas al exterior.
Resumen generado con IA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió extender el mercado de pases de la Liga Profesional y les otorgó un margen adicional a los clubes para completar sus planteles de cara al segundo semestre de la temporada.

Aunque inicialmente el cierre estaba previsto para esta semana, la nueva fecha límite para registrar incorporaciones será el viernes 31 de julio. La modificación permitirá que los 30 equipos que participan del Torneo Clausura continúen negociando durante algunos días más en una ventana que mantiene numerosos movimientos abiertos.

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La decisión busca compensar un calendario particular, condicionado por la extensa interrupción provocada por el Mundial y por el regreso casi simultáneo de las diferentes competencias. La Copa Argentina ya retomó su actividad, los torneos internacionales volvieron a ponerse en marcha y el Clausura comenzará este jueves, con tres encuentros: Belgrano recibirá a Rosario Central y Sarmiento enfrentará a Argentinos Juniors desde las 19.30; mientras que Defensa y Justicia será local frente a Aldosivi desde las 21.45.

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La excepción para las ventas al exterior

Además del plazo general establecido hasta el 31 de julio, la normativa contempla una excepción para los clubes que transfieran futbolistas al exterior después de esa fecha. Las instituciones que concreten una venta internacional tendrán tiempo hasta el 2 de septiembre para incorporar un reemplazante.

Sin embargo, la reglamentación incluye una restricción: si el jugador transferido había regresado recientemente de un préstamo y es vendido de manera inmediata, el club no podrá utilizar esa salida para sumar otra incorporación.

Más margen para Atlético

La extensión representa una noticia importante para Atlético, que continúa trabajando para reforzar un plantel que afrontará el Clausura con la necesidad de sumar puntos y alejarse de la zona comprometida de la tabla anual.

Hasta el momento, el único refuerzo confirmado es Julián Fernández. El volante de 31 años llegó proveniente de Palestino de Chile y se incorporó a préstamo, sin cargo y sin opción de compra. Durante los últimos días comenzó a entrenarse junto al plantel y ya sumó minutos en los ensayos futbolísticos.

La dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por Julio César Falcioni todavía pretenden incorporar, de ser posible, dos futbolistas. Una de las prioridades es encontrar un defensor central zurdo que amplíe las alternativas en la última línea. El otro puesto apuntado es el de delantero, con la intención de sumar competencia y variantes ofensivas a Leandro Díaz como "9".

Falcioni empezó a definir el equipo de Atlético Tucumán para el debut en el Clausura

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Las negociaciones realizadas hasta ahora no permitieron alcanzar un acuerdo definitivo, pero la modificación establecida por la AFA le concede al “Decano” algunos días más para explorar opciones y acercar posiciones con los futbolistas que aparecen en carpeta.

Mientras tanto, Falcioni trabaja con los jugadores disponibles para el estreno frente a Independiente Rivadavia. El partido se disputará el domingo 26 de julio, desde las 15, en el estadio Monumental José Fierro.

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