Atención, Atlético Tucumán: la AFA extendió el cierre del mercado de pases

La decisión busca compensar un calendario particular, condicionado por la extensa interrupción provocada por el Mundial y por el regreso casi simultáneo de las diferentes competencias. La Copa Argentina ya retomó su actividad, los torneos internacionales volvieron a ponerse en marcha y el Clausura comenzará este jueves, con tres encuentros: Belgrano recibirá a Rosario Central y Sarmiento enfrentará a Argentinos Juniors desde las 19.30; mientras que Defensa y Justicia será local frente a Aldosivi desde las 21.45.