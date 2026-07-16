Falcioni empezó a definir el equipo de Atlético Tucumán para el debut en el Clausura

Atlético Tucumán ya puso en marcha la cuenta regresiva. Faltan apenas 10 días para el debut en el Clausura y Julio César Falcioni comenzó a mostrar las primeras cartas de lo que pretende para el estreno frente a Independiente Rivadavia. El partido está previsto para el domingo 26 desde las 15 en el Monumental José Fierro y el entrenador ya probó un equipo que, en principio, aparece como el que más chances tiene de iniciar la competencia.