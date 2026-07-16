Falcioni empezó a definir el equipo de Atlético Tucumán para el debut en el Clausura

Resumen para apurados
- A 10 días del debut, Julio César Falcioni definió el primer once titular de Atlético Tucumán en el complejo Ojo de Agua para enfrentar a Independiente Rivadavia el domingo 26.
- El equipo venció 4-0 a la Reserva en una práctica. Mientras Falcioni evalúa variantes, la dirigencia busca destrabar una inhibición para poder fichar al volante Julián Fernández.
- Los próximos entrenamientos serán clave para consolidar la formación, mientras la resolución de la sanción económica determinará si el club podrá contar con nuevos refuerzos.
Atlético Tucumán ya puso en marcha la cuenta regresiva. Faltan apenas 10 días para el debut en el Clausura y Julio César Falcioni comenzó a mostrar las primeras cartas de lo que pretende para el estreno frente a Independiente Rivadavia. El partido está previsto para el domingo 26 desde las 15 en el Monumental José Fierro y el entrenador ya probó un equipo que, en principio, aparece como el que más chances tiene de iniciar la competencia.
En el complejo de Ojo de Agua, el plantel realizó una nueva práctica de fútbol y el equipo principal se impuso por 4 a 0 ante los suplentes de la Reserva.
El equipo estuvo conformado por Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván en la defensa; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola y Nicolás Laméndola en el medio campo; y Leandro Díaz como delantero.
La planificación del plantel profesional continuará durante los próximos días. El viernes, Atlético volverá a entrenarse en el complejo, mientras que el sábado la actividad se trasladará por la mañana al estadio. Allí, Falcioni volverá a disponer una práctica de fútbol y tendrá una nueva oportunidad para evaluar a sus dirigidos, probar variantes y seguir definiendo la formación que enfrentará a Independiente Rivadavia.
Julián Fernández, a la espera de que Atlético levante la inhibición
Mientras Falcioni empieza a definir el equipo, la dirigencia continúa trabajando para sumar a un nuevo refuerzo. Julián Fernández es el nombre elegido por el entrenador para reforzar la mitad de la cancha.
El mediocampista central, de 31 años, llegaría a préstamo desde Palestino de Chile por seis meses, sin cargo y sin opción de compra. Se trata de un futbolista que Falcioni conoce y cuya llegada fue solicitada por el propio entrenador.
La operación, sin embargo, todavía no puede concretarse. El arribo de Fernández depende exclusivamente de que Atlético Tucumán logre levantar la inhibición que pesa sobre la institución. Una vez solucionado ese inconveniente, el jugador podrá avanzar con la firma de su contrato y convertirse oficialmente en nuevo futbolista del "Decano".