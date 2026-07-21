Julián Fernández, el refuerzo que pidió Falcioni para construir un Atlético protagonista
El volante de 31 años llegó a préstamo desde Palestino de Chile por pedido de Julio César Falcioni, habló de su relación con el entrenador, describió sus características y expresó su deseo de continuar en el club más allá de diciembre.
Resumen para apurados
- El volante Julián Fernández se incorporó como primer refuerzo a préstamo de Atlético Tucumán en julio, por pedido del DT Julio Falcioni para fortalecer el mediocampo.
- El jugador de 31 años llega cedido por seis meses desde Palestino de Chile tras ser contactado por Falcioni, quien ya lo dirigió en el inicio de su carrera profesional.
- Se espera que su experiencia y disciplina táctica aporten solidez defensiva a Atlético Tucumán para lograr protagonismo en el próximo torneo Clausura del fútbol argentino.
Julián Fernández todavía transita sus primeros días en Tucumán, pero ya tiene en claro qué espera de su llegada a Atlético. El mediocampista central se convirtió en el primer refuerzo del “Decano” para el segundo semestre y desembarcó con una expectativa que excede el desafío personal: pretende integrarse rápidamente y ayudar a que el equipo de Julio César Falcioni tenga un papel importante en el torneo Clausura.
El volante, de 31 años, llegó a préstamo desde Palestino de Chile por seis meses, sin cargo y sin opción de compra. La brevedad del vínculo no condiciona sus aspiraciones. Por el contrario, Fernández entiende que cada entrenamiento y cada partido serán una oportunidad para demostrar que puede transformarse en una pieza valiosa y, eventualmente, prolongar su estadía en la provincia. “Vengo por pocos meses, pero vengo a hacer muy bien las cosas. Ojalá sea muy positivo y eso me permita quedarme más tiempo”, expresó el futbolista, que ya completó sus primeras prácticas junto al plantel.
La recepción que encontró en el complejo deportivo facilitó su inserción. Fernández destacó la predisposición de sus nuevos compañeros y el clima interno de un grupo que se prepara para iniciar una etapa decisiva de la temporada. Para un jugador que necesita adaptarse con rapidez, esos primeros contactos pueden resultar fundamentales. “El grupo me recibió muy bien. La verdad es que se respira una buena energía. Estoy contento e ilusionado por lo que se viene”, contó.
Su incorporación no fue casual. Falcioni lo señaló como una de las prioridades para fortalecer la mitad de la cancha y participó directamente de las gestiones para convencerlo. El entrenador conoce al mediocampista desde el comienzo de su carrera profesional y fue quien le dio la posibilidad de debutar en Primera División, una circunstancia que construyó entre ambos una relación de confianza.
Cuando recibió el llamado del técnico, Fernández encontró uno de los principales argumentos para aceptar la propuesta de Atlético. No necesitó demasiadas explicaciones sobre el proyecto ni sobre el papel que podría ocupar dentro del equipo. “Conozco muy bien a Falcioni. Su llamado me motivó mucho. Es una persona muy ganadora, que trabaja muy bien y tiene los conceptos muy claros sobre lo que quiere”, destacó.
Ese conocimiento mutuo puede acortar los tiempos habituales de adaptación. El futbolista sabe cuáles son las exigencias del entrenador, cómo organiza sus equipos y qué comportamientos espera de sus mediocampistas. Falcioni, a su vez, conoce las virtudes y las limitaciones de un jugador al que eligió para cumplir una función específica dentro de su estructura.
Fernández no se presenta como un volante de grandes apariciones ofensivas ni como un futbolista que necesite participar permanentemente de la elaboración. Su aporte está vinculado con el orden, la recuperación y la lectura de los espacios. Son tareas menos visibles, aunque indispensables para sostener el funcionamiento colectivo. “Soy un jugador aguerrido, disciplinado y ordenado, al que le gusta mucho recuperar la pelota”, se describió.
También explicó que su trabajo no se limita a proteger a los defensores. Una de sus prioridades es ocupar posiciones que le permitan anticipar los avances rivales y presionar en campo contrario, para evitar que el equipo tenga que retroceder demasiados metros después de perder la posesión. “Trato de estar bien ubicado, ayudando en la parte defensiva y presionando en ataque para que el equipo no tenga que ir para atrás”, detalló.
Su versatilidad táctica ofrece distintas posibilidades para el armado del mediocampo. Fernández puede desempeñarse como único volante central, encargado de brindar equilibrio entre las líneas, o compartir la zona con otro futbolista. Esa capacidad será relevante para un cuerpo técnico que deberá elegir esquemas y sociedades de acuerdo con las características de cada rival. “Me gusta jugar como volante central solo o acompañado. En eso no tengo problemas”, aseguró.
La experiencia acumulada durante su carrera aparece como otro de los atributos que buscará trasladar al plantel. A los 31 años, llega con conocimiento de las exigencias del fútbol profesional y con la necesidad de responder de inmediato. No tendrá una pretemporada extensa ni demasiado margen para ingresar progresivamente en la competencia.
Atlético debutará en el Clausura frente a Independiente Rivadavia, el domingo 26 de julio, desde las 15, en el Monumental José Fierro. El inicio del campeonato marcará el comienzo de una etapa en la que el equipo intentará renovar expectativas y dejar atrás las dificultades atravesadas durante la primera parte del año.
Fernández conoce el escenario en el que podría disputar sus primeros minutos con la camiseta celeste y blanca. En otras etapas de su carrera visitó el estadio de Atlético y comprobó desde el campo el peso que puede tener el público tucumano. “Ya me tocó venir en distintas oportunidades a jugar acá, donde la localía es muy fuerte”, recordó.
Aquellas experiencias como adversario influyeron en la imagen que construyó del club. Ahora estará del otro lado y tendrá la responsabilidad de aprovechar ese respaldo para transformar el Monumental en uno de los puntos fuertes del equipo durante el campeonato.
“De Atlético no tengo dudas de que va a ser protagonista en esta segunda parte del año. La idea es defender la camiseta y la decisión de venir fue para ser protagonista. Ojalá se puedan concretar las metas”, señaló.
El mediocampista evita realizar promesas individuales. Su discurso está centrado en el rendimiento general y en la posibilidad de colaborar para que el funcionamiento colectivo permita sostener una campaña competitiva. Entiende que su desempeño estará ligado a la capacidad del equipo para recuperar solidez, intensidad y regularidad.
“Mi deseo es que sea un gran semestre en lo personal y, sobre todo, en lo colectivo, que nos lleve a conseguir los objetivos”, afirmó.
El desafío inicial será ganarse un lugar en la consideración de Falcioni. Aunque cuenta con la confianza del entrenador, Fernández sabe que deberá respaldarla en cada práctica y competir por un puesto en una zona determinante. Su llegada amplía las variantes y suma una alternativa con características definidas.
Su primera misión ya comenzó: conocer a sus compañeros, asimilar los movimientos que pretende el cuerpo técnico y alcanzar la mejor condición física posible. Después llegará el momento de competir. (Producción periodística: Carlos Oardi)