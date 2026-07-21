Julián Fernández, el refuerzo que pidió Falcioni para construir un Atlético protagonista

El volante, de 31 años, llegó a préstamo desde Palestino de Chile por seis meses, sin cargo y sin opción de compra. La brevedad del vínculo no condiciona sus aspiraciones. Por el contrario, Fernández entiende que cada entrenamiento y cada partido serán una oportunidad para demostrar que puede transformarse en una pieza valiosa y, eventualmente, prolongar su estadía en la provincia. “Vengo por pocos meses, pero vengo a hacer muy bien las cosas. Ojalá sea muy positivo y eso me permita quedarme más tiempo”, expresó el futbolista, que ya completó sus primeras prácticas junto al plantel.