Justicia Federal

El Gobierno oficializó los nombramientos de Luna Roldán y Toledo para el Tribunal Oral Federal de Tucumán

A través de los decretos 631 y 640 publicados en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo formalizó las designaciones de dos de las tres vocalías del estrado. Tras el aval del Senado, la instancia de juicio recupera magistrados titulares, aunque la tercera silla permanece acéfala y bajo régimen de subrogancia.

EL TOF tenía las tres vocalías vacantes. Ahora se cubrirán dos.
EL TOF tenía las tres vocalías vacantes. Ahora se cubrirán dos.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno oficializó la designación de Luna Roldán y Toledo en el Tribunal Oral Federal de Tucumán tras la aprobación del Senado para cubrir las vacantes del tribunal.
  • Mediante los decretos 631 y 640, el Poder Ejecutivo formalizó dos de las tres vocalías vacantes. El tribunal recupera jueces titulares, aunque un cargo sigue acéfalo.
  • Esta medida fortalece el funcionamiento del fuero federal en Tucumán, reduciendo la acefalía, mientras la atención del ámbito judicial se traslada al juzgado electoral.
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