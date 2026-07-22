"Lo único que no pasa somos nosotros": Atlético Tucumán presentó el spot oficial de su campaña de socios

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán lanzó este 21 de julio en redes su campaña 'Sos socio, sos Monumental' para fomentar el pago de la cuota social todo el año sin depender de los partidos.
- Mediante un emotivo video grabado en un bar, simpatizantes apelan a la memoria del club y momentos difíciles para concientizar sobre el sostenimiento económico continuo.
- La iniciativa busca consolidar el compromiso de los hinchas a largo plazo y la estabilidad institucional del club, ofreciendo canales de registro presenciales y virtuales.
Atlético Tucumán difundió en sus redes sociales el spot oficial de “Sos socio, sos Monumental”, la campaña con la que busca reforzar el vínculo entre los hinchas y la institución durante los 365 días del año.
La pieza muestra a tres simpatizantes conversando en un bar, alrededor de una mesa y con un café de por medio, mientras esperan el regreso del equipo a la competencia oficial.
ð¬ð©µð¤ "LO ÃNICO QUE NO PASA SOMOS NOSOTROS ..." ðï¸â¨— AtlÃ©tico TucumÃ¡n (@ATOficial) July 21, 2026
Ser socio de AtlÃ©tico es sostener la grandeza de nuestro club los 365 dÃas del aÃ±o.
ðªª ASOCIATE AL DECA:
ð² Online: https://t.co/uBpHrhDxIs o desde la App Oficial.
ð¢ Presencial: Oficina de Socios - Estadio JosÃ© Fierro (25â¦ pic.twitter.com/rS3C0BymbW
“Muchachos, ya está por jugar el ‘Deca’ y yo tengo una ansiedad... ¿Ya renovaron el carnet?”, plantea uno de los protagonistas. Otro responde que no y justifica su decisión con el tiempo que el equipo lleva sin jugar.
A partir de allí, el diálogo cambia de tono y el spot desarrolla su mensaje central: la importancia de sostener al club incluso durante los períodos sin actividad futbolística.
“¿Cómo vas a dejar de pagar la cuota social porque no hay partidos? ¿O acaso vos no pagás Netflix cuando no ves películas? ¿O no pagás el alquiler cuando te vas de vacaciones?”, responde otro de los hinchas, elevando la voz y apelando a la emoción.
Un mensaje que va más allá de los partidos
El discurso continúa con una defensa de la pertenencia y de la identidad “decana”. “No, amigo, no. Estos son unos colores. Los nombres pasan: jugadores, técnicos, dirigentes... Pero lo único que no pasa somos nosotros. Siempre estuvimos y siempre estaremos”, expresa uno de los protagonistas.
El spot también recurre a la memoria colectiva de los hinchas y a los momentos difíciles atravesados por la institución.
“Mucha vida nos costó estar donde estamos. ¿O ya te olvidaste del infierno que pasamos en el Argentino A? Siempre soñamos”, agrega el personaje, antes de recordar una de las canciones de la hinchada: “Pasaron muchos malos momentos, pero después de los malos vienen los buenos...”.
El mensaje termina convenciendo al simpatizante que no tenía pensado renovar su carnet y sintetiza la idea que atraviesa toda la campaña: ser socio no depende únicamente de la cantidad de partidos que dispute el equipo, sino de acompañar y sostener al club durante todo el año.
Cómo asociarse a Atlético
“Ser socio de Atlético es sostener la grandeza de nuestro club los 365 días del año”, expresó la institución en el posteo que acompañó al video.
Los hinchas que deseen asociarse pueden realizar el trámite de manera online a través del sitio oficial del club o mediante la aplicación de Atlético.
También está disponible la modalidad presencial en la Oficina de Socios ubicada en el estadio Monumental José Fierro, en 25 de Mayo 1351.
“¡Arriba los corazones!”, cerró el club en la publicación.