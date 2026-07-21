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Atlético Tucumán ya conoce al árbitro para enfrentar a Independiente Rivadavia

La AFA confirmó la designación arbitral para el partido del domingo a las 15. Álvaro Carranza será el juez principal y Maximiliano Macheroni estará a cargo del VAR.

Álvaro Carranza será el árbitro del partido entre Atlético e Independiente Rivadavia.
Álvaro Carranza será el árbitro del partido entre Atlético e Independiente Rivadavia.
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • La AFA designó a Álvaro Carranza para arbitrar Atlético Tucumán vs Independiente Rivadavia este domingo a las 15 por la fecha 1 del Clausura.
  • El juez principal estará acompañado por los asistentes Horticolou y Balmaceda, con Ceballo de cuarto árbitro, mientras que Macheroni y Fernández gestionarán el VAR.
  • El encuentro marcará el debut de ambos equipos en el Torneo Clausura, donde buscarán arrancar con un triunfo para posicionarse bien en la tabla desde el inicio.
Resumen generado con IA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la designación arbitral para el partido que Atlético Tucumán disputará este domingo, desde las 15, frente a Independiente Rivadavia de Mendoza por la primera fecha del Torneo Clausura.

El encargado de impartir justicia será Álvaro Carranza, quien estará acompañado por Marcos Horticolou como primer asistente y Matías Balmaceda como segundo asistente. César Ceballo fue designado como cuarto árbitro.

Además, el encuentro contará con la asistencia del VAR. Maximiliano Macheroni estará a cargo de la tecnología, mientras que Julio Fernández se desempeñará como AVAR.

  • Árbitro: Álvaro Carranza.
  • Asistente 1: Marcos Horticolou.
  • Asistente 2: Matías Balmaceda.
  • Cuarto árbitro: César Ceballo.
  • VAR: Maximiliano Macheroni.
  • AVAR: Julio Fernández.
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