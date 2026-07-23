Un ingeniero argentino fue asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que su pareja le era infiel con él

Facundo Rico tenía 37 años, era ingeniero argentino especializado en energías renovables y vivía en Madrid desde hacía más de una década. El martes de la semana pasada apareció muerto en su departamento del barrio Las Tablas con 13 puñaladas en el abdomen, la espalda y el omóplato, gas pimienta en las paredes y un cuchillo de 20 centímetros abandonado en la escena. No hubo pelea, no hubo robo. Solo un hombre de 65 años convencido de que Rico era el amante de su esposa que entró a matarlo y escapó antes de que llegara la policía.