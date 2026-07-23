Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial

Resumen para apurados
- Tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, el defensor Facundo Medina desmintió en Lanús versiones de un complot o quiebre interno.
- Durante un encuentro con vecinos de Villa Caraza, el futbolista negó la existencia de peleas internas y explicó el duro impacto emocional de haber perdido la final.
- Las declaraciones buscan frenar las especulaciones mediáticas y preservar la cohesión del plantel frente a la opinión pública tras la caída mundialista.
Después de la participación de la selección argentina en el Mundial 2026, Facundo Medina volvió a Villa Caraza, en Lanús, donde fue recibido por vecinos e hinchas. Allí aprovechó el contacto con la gente para referirse a las versiones que comenzaron a circular tras la derrota frente a España en la final y fue tajante al desmentirlas.
El defensor, que compartió la jornada con José Manuel "Flaco" López, pidió no creer en los rumores sobre supuestos conflictos internos dentro del plantel. "No crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces", afirmó ante los fanáticos.
en todas las teorÃas falopa que inventaron se dice que la selecciÃ³n fue para atrÃ¡s, no sean pelotudos gente, me tienen los huevos llenos— lale (@alex_martinxz) July 23, 2026
no crean boludeces
facu medina en la 9 de julio de caraza ðð¤ð pic.twitter.com/fCipyXIOuk
El dolor por la derrota y un mensaje a los hinchas
Medina también habló del golpe que significó perder la final y remarcó que existen cuestiones más importantes que un resultado deportivo. "Hay cosas más importantes que un partido de fútbol en la vida. Hay que ser buena gente", sostuvo. Además, reconoció que el plantel todavía atraviesa un momento difícil por la oportunidad perdida de conquistar un nuevo título mundial.
El defensor también explicó que algunos futbolistas decidieron no regresar al país junto con la delegación por el impacto emocional de la derrota. En el encuentro con los vecinos, el "Flaco" López también tomó la palabra y destacó el orgullo de representar a la Argentina y de mantener el vínculo con el barrio que los vio crecer.