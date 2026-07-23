Copa del Mundo

Un jugador de la Selección argentina habló del supuesto complot en la final del Mundial

El defensor participó de un partido de fútbol 5 con los hinchas en Lanús y negó cualquier conflicto interno en el plantel.

MENSAJE. Facundo Medina negó conflictos internos en la selección argentina y pidió no creer en las versiones surgidas tras la final del Mundial.
MENSAJE. Facundo Medina negó conflictos internos en la selección argentina y pidió no creer en las versiones surgidas tras la final del Mundial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, el defensor Facundo Medina desmintió en Lanús versiones de un complot o quiebre interno.
  • Durante un encuentro con vecinos de Villa Caraza, el futbolista negó la existencia de peleas internas y explicó el duro impacto emocional de haber perdido la final.
  • Las declaraciones buscan frenar las especulaciones mediáticas y preservar la cohesión del plantel frente a la opinión pública tras la caída mundialista.
Resumen generado con IA

Después de la participación de la selección argentina en el Mundial 2026, Facundo Medina volvió a Villa Caraza, en Lanús, donde fue recibido por vecinos e hinchas. Allí aprovechó el contacto con la gente para referirse a las versiones que comenzaron a circular tras la derrota frente a España en la final y fue tajante al desmentirlas.

El defensor, que compartió la jornada con José Manuel "Flaco" López, pidió no creer en los rumores sobre supuestos conflictos internos dentro del plantel. "No crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces", afirmó ante los fanáticos.

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El dolor por la derrota y un mensaje a los hinchas

Medina también habló del golpe que significó perder la final y remarcó que existen cuestiones más importantes que un resultado deportivo. "Hay cosas más importantes que un partido de fútbol en la vida. Hay que ser buena gente", sostuvo. Además, reconoció que el plantel todavía atraviesa un momento difícil por la oportunidad perdida de conquistar un nuevo título mundial.

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El defensor también explicó que algunos futbolistas decidieron no regresar al país junto con la delegación por el impacto emocional de la derrota. En el encuentro con los vecinos, el "Flaco" López también tomó la palabra y destacó el orgullo de representar a la Argentina y de mantener el vínculo con el barrio que los vio crecer.

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